Що таке міоми та коли їх варто оперувати

Міома матки – це доброякісне новоутворення м’язового шару матки. Розвиток міоми, як правило, відбувається повільно.

М’язова клітина матки під дією певних факторів починає багаторазовий поділ, що створює вузол у матці – міому. Коли міоматозні вузли розростаються, це приводить до збільшення розмірів матки, як при вагітності.

Читайте також: Про що свідчать рясні виділення під час менструації

Міома є передраковим станом, діагноз анітрохи не підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань репродуктивної системи.

Що сигналізує про наявність міоми матки

Міома матки – симптоми Рясні, нерідко довготривалі менструації, які призводять до анемії (оцінити це можна при здачі аналізів). Болі в низу живота. Часте сечовипускання, що викликане тисненням на сечовий міхур, рідше – на пряму кишку. Збільшення розмірів живота.

Класифікація міоми відбувається за місцем розташування міомного вузла

Інтерстиціальна (внутрішньом’язова, інтрамуральна). Є найпоширенішим видом патології, може бути діагностована на ранній стадії розвитку. Лікування інтерстиціальної міоми тіла матки проводиться консервативним чи оперативним методом.

Субмукозна (підслизова). Утворення формується під слизовою оболонкою.

Субсерозна (підочеревинна). Така міома розташовується у безпосередній близькості до листка очеревини, який покриває матку. Причинами субсерозної міоми є порушення гормонального тла жінки, часті пологи, аборти, статеві інфекції.



Існують сучасні способи лікування міоми матки

Які міоми необхідно оперувати

Міома викликає наступні проблеми: кровотечі, викидні, безпліддя, порушення сечовипускання і закрепи, збільшення живота.

Залежно від місця розташування і розмірів може заважати настанню вагітності, створювати проблеми майбутній мамі й плоду.

Раніше лікарі частіше рекомендували хірургічне втручання, якщо вдавалось хірурги видаляли лише міому, а як ні – видаляли усю матку.

Нині існує менш інвазійний метод – емболізація маткових артерій. Під час якої лікар вводить через невеликий прокол на шкірі в судину, що живить вузол, спеціальний катетер, через який подає емболізучий препарат. Останній перекриває просвіт судин, таким чином міома перестає отримувати кисень, гине і перетворюється в сполучну тканину.

Емболізація маткових артерій показана більшості жінкам, які мають міоматозні вузли. Така маніпуляція дозволяє зберегти матку, а відтак можливість запліднення.

Однак, кожен випадок індивідуальний та потребує консультації з лікарем.