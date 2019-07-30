Як позбутися мішків під очима в домашніх умовах: 7 дієвих способів

Мішки під очима можуть з'явитися через безліч причин. Найпоширеніші – безсонні ночі та неправильний догляд за шкірою. Замаскувати мішки під очима пудрою чи тональним кремом – не найкраща ідея. Як позбутися мішків під очима в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Через мішки під очима людина виглядає втомленою та нездоровою. Але це значно більше, ніж питання привабливого зовнішнього вигляду. Вони також є показником того, наскільки добре працюють внутрішні органи.

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Ні в якому разі не намагайтесь маскували кола під очима косметикою. Зазвичай, під тональним кремом мішки під очима стають ще більш виразними.

Також ефективними у боротьби з мішками під очима є маски, які ви можете зробити вдома із підручних продуктів. Ось найкращі з них.

Як прибрати мішки під очима в домашніх умовах: способи

Холодна вода

Холод – природний засіб для зменшення набряклості. Ви можете протягом дня вмиватись крижаною водою, якщо ж такої можливості немає – використовуйте кубики з льодом. Можна їх заморожувати на відварі з м'яти або ромашки. Ці рослини надають швидку дію проти набряків. Загорніть лід у тонку тканину та покладіть їх на очі на одну-дві хвилини.



Як позбутися мішків під очима: вмивайтесь крижаною водою або використовуйте лід

Холодна ложка

Напевно, всім в дитинстві прикладали холодні ложки на лоб, що б уникнути появи шишок. Так от за допомогою цього предмета досить швидко можна зменшити і мішки під очима. Помістіть кілька ложок в холодильник на 10 хвилин і прикладайте до очей, поки метал не потеплішає. Після відразу ж замінюйте новою ложкою. Цей засіб розслабляє кровоносні судини і натягує шкіру під очима.

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Огірок

Ферменти огірка допомагають зменшити набряк під очима. Наріжте огірок товстими скибочками і покладіть їх у холодильник на 20 хвилин. Після помістіть на кожне око по скибочці до того часу поки вони не стануть теплими (близько 10 хвилин). Таку процедуру повторюйте декілька разів на день.



Як позбутися мішків під очима: прикладіть до очей холодні скибочки огірка

Така процедуру допоможе не тільки зменшити мішки під очима, а й зменшити кількість зморшок біля очей та освіжить колір обличчя.

Молоко

Замочіть кілька ватних кульок в холодному молоці і помістіть їх під очі на 10-15 хвилин. Після цього мішки під очима зменшаться.

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Алое вера

Завдяки наявності антиоксидантів і вітаміну Е це рослина здатна швидко знизити набряклість під очима, поліпшити циркуляцію крові і позбавити від зайвої рідини. Намастіть шкіру під очима свіжим соком алое вера, але слідкуйте, щоб він не потрапив в очі.



Як позбутися мішків під очима: використовуйте сік алое вера

Яєчний білок

Білок яйця повертає шкірі пружність, що також врятує від опухлих очей. Збийте два яєчних білка до однорідної консистенції і за допомогою щіточки або тканини нанесіть під очі. Залиште до висихання і змийте теплою водою. Такий рецепт зробить шкіру під очима більш підтягнутою і пружною.

Чай в пакетиках

Зелений чи чорни чай здатен зменшити мішки під очима. Для цього заваріть пакетики чаю (без добавок). Можете покласти пакетики теплими на очі та потримати 5-7 хвилин. Або можете помітити пакетики в морозилку і прикладати в холодному вигляді. Такий компрес потрібно тримати 10-15 хвилин. ефект ви помітите одразу.



Як позбутися мішків під очима: використовуйте пакетики з чаєм

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