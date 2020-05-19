У міській лікарні Вінниці не залишилося місць для хворих на COVID-19

У Вінницькій міській лікарні №1 повністю заповнене відділення для хворих на коронавірус COVID-19. Там зараз лікуються 60 пацієнтів.

Хоча розраховане воно лише на 59 ліжок. Про це напередодні повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський під час свого брифінгу.

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До слова, Жмеринська районна лікарня заповнена повністю. А у Козятинській поки немає жодного пацієнта, який лікується у стаціонарі.

Натомість у центральній районній лікарні залишилося ще 50 місць. Туди можуть надалі відправляти хворих на COVID-19. Крім того, пацієнтів спрямовуватимуть і у лікарню міста Калинівка: там зараз лікується лише одна людина, а ліжок у відділенні – 70.



Ситуація з місцями у лікарнях області / Фото Вінницької ОДА

Загалом відсоток зайнятих ліжок в опорних лікарнях області хворими на коронавірус складає 30,7% від загальної потужності.

Довідка. Станом на 19 травня у Вінницькій області зафіксовано 733 випадків коронавірусу. 386 пацієнтів змогли одужати. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 11 людей.

Раніше голова Вінницької ОДА заявив, що на Вінниччині виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію.