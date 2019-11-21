Міцелярна вода: змивати чи ні

У інструкціях вказують, що вони не потребують змивання, проте чи потрібно змивати міцелярну воду насправді?

Про плюси та мінуси міцелярної води розповіла лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк.

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Навіщо потрібна міцелярна вода

Міцелярна вода складається з води та міцел, які є поверхнево-активною речовиною – ПАР. В перекладі з латинської термін "mіса" означає – "частка". Відповідно, міцели – частинки в будь-якому розчині.

В міцелярній воді міцелами є бульбашки з нерозчинним ядром, оболонка яких вкрита зубчастими хвостиками. Вони захоплюють бруд та шкірний себіум, затягують їх всередину і не подразнюють при цьому шкіру. В результаті, коли ми видаляємо міцелярну воду ватним диском, разом з нею прибираємо і бруд.

Дехто вважає, що тонік також може змивати макіяж, проте він створений безпосередньо для догляду за обличчям. Цим засобом можна скористатися після очищення шкіри, адже він забирає рештки бруду та допомагає уникнути сухості шкіри та роздратувань.



Міцелярна вода – за чи проти

Чи потрібно змивати міцелярну воду⠀

Але проблема в тому, що коли ми знімаємо міцелярку, деякі ПАРи залишаються на шкірі обличчя.

Якщо шкіра вікова, суха, тонка або чутлива – вона може відреагувати дуже швидко. Ви можете звинувачувати крем чи погоду, але причиною може бути саме зловживання міцелярною водою.

Навіть якщо на здорову молоду шкіру двічі на день наносити ПАРи, рано чи пізно вона відреагує і ви отримаєте як мінімум подразнення.

Міцелярна вода відмінний засіб, проте користуватися нею щодня, уникаючи інші миючі засоби, – погана ідея.

Враховуючи ці фактори, дерматологи прийшли до висновку, що якщо ви користуєтесь міцелярною водою – її потрібно змивати. Це можна робити як і звичайною проточною водою, так і мінеральною.

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