Між регіонами рівномірно розподілять тести для ПЛР-тестувань коронавірусу
В Україну доставили 1 тисячу коробок з тестами, яких вистачить на 100 тисяч тестувань. Це перша партія і вона вже розподіляється між регіонами.
Першу партію тестів доставили літаком з Південної Кореї, згодом прибуде ще 100 тисяч таких тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту, повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.
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Натомість до лабораторій направлять 12 швидких машин для проведення тестувань.
Також українське підприємство виготовило 8 тисяч спецкостюмів, 4 тисячі захисних халатів та 18 тисяч рукавичок багаторазового використання. 31 березня їх почнуть відправляти до регіонів у інфекційні лікарні та працівникам швидкої допомоги.
Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам,
– заявив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
Українська влада розглядає можливість закупівлі спеціальних вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором. Їх планують встановити у місцях з великим скупченням людей.
Станом на 31 березня, в Україні зареєстровано 549 випадків коронавірусної інфекції та 13 смертей. 8 людей одужали – їх вже виписали з лікарні.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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