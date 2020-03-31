Між регіонами рівномірно розподілять тести для ПЛР-тестувань коронавірусу

В Україну доставили 1 тисячу коробок з тестами, яких вистачить на 100 тисяч тестувань. Це перша партія і вона вже розподіляється між регіонами.

Першу партію тестів доставили літаком з Південної Кореї, згодом прибуде ще 100 тисяч таких тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту, повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

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Натомість до лабораторій направлять 12 швидких машин для проведення тестувань.

Також українське підприємство виготовило 8 тисяч спецкостюмів, 4 тисячі захисних халатів та 18 тисяч рукавичок багаторазового використання. 31 березня їх почнуть відправляти до регіонів у інфекційні лікарні та працівникам швидкої допомоги.

Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам,

– заявив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Українська влада розглядає можливість закупівлі спеціальних вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором. Їх планують встановити у місцях з великим скупченням людей.

Станом на 31 березня, в Україні зареєстровано 549 випадків коронавірусної інфекції та 13 смертей. 8 людей одужали – їх вже виписали з лікарні.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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