Експерти з інфекційних хвороб з Fred Hutchinson Cancer Research Center і UW Medicine виступають за більш ранні терапевтичні втручання щодо скорочення госпіталізацій і смертності від коронавірусу COVID-19.

У статті, опублікованій в "Відкритому форумі з інфекційних захворювань" (Open Forum Infectious Diseases), вчені виклали стратегію, необхідну для діагностики та лікування коронавірусу, перш ніж він стане неконтрольованим, пише EurekAlert.

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Це охоплює:

Необхідність широко доступного домашнього тестування з назальним мазком.

Швидкі дослідження з використанням фізичних показників і симптомів для вимірювання ризику прогресування захворювання.

Здатність безпечно доставляти терапію в будинки інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Дії повинні бути направлені порційно для усіх соціальних верств населення.

Без вакцини кращий спосіб вивести людей з лікарні та, можливо, запобігти смерті від COVID-19, – це діагностувати й лікувати на ранній стадії. Ми бачили аналогічні стратегії для інших інфекційних захворювань, таких як ВІЛ, Ебола і грип, вважаємо, що він буде мати ті ж переваги для коронавірусу COVID-19,

– зазначили науковці.

Автори відзначають, що більшість пов'язаних з COVID-19 клінічних випробувань оцінюють терапію у пацієнтів, які вже госпіталізовані. Беручи до уваги, що середній час між розвитком симптомів і потребою в госпіталізації становить тиждень, вони вважають, що "не використовується хороша можливість для раннього втручання".