Міжнародний день без дієт: чим небезпечні екстремальні методи втрати ваги

Сьогодні, 6 травня, відзначається Міжнародний день без дієт. У цей день варто згадати, як важливо для кожної людини вміти приймати себе таким, який ви є, — любити себе та піклуватися.

Як написала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, не існує якихось стандартів, як ми всі повинні виглядати.

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Спроби слідувати фізичним ідеалам з кіно чи обкладинок журналів дуже часто ведуть в зовсім інший бік — до фізичного, емоційного виснаження та втрати здоров’я. Адже глянцеві стандарти краси не мають нічого спільного з реальністю,

– заявила Супрун.

Існує чимало різновидів дієт і програм схуднення, а найбільш небезпечними є екстремальні методи втрати ваги. Наприклад, за тиждень їсти лише яблука. Так, дієти допомагають за короткий проміжок часу швидко втратити вагу, яка, найчастіше, повертається назад.

Ексміністерка охорони здоров'я додала, що суворі дієти і марафони схуднення негативно впливають на здоров'я і можуть призвести до браку мікроелементів.

"Майже кожна четверта людина, що регулярно сидить на дієтах з добовим споживанням калорій 800, чи втрачає-набирає вагу, розвиває згодом камені в жовчному. Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби — один із можливих наслідків коливання ваги в середньому віці", – додала вона.



"Дієту має запропонувати дієтолог, а не блогер в інстаграмі" / Фото Getty Images

Здоровий індекс маси тіла

Здоровий індекс маси тіла (ІМТ) – це співвідношення ваги до квадрата зросту, яке коливається від 18.5 до 24.9.

Надмірна вага – ІМТ 25-29.5. Ожиріння, яке має три ступені, починається із ІМТ 30.

Як вирахувати ІМТ:

Приклад: Вага = 68 кг, зріст = 165 см (1.65 м)

Розрахунок: 68 ÷ (1.65 у квадраті) = 24.98

"Дуже важливо не плутати здорову вагу з нав’язаними стандартами краси. Перш ніж вирішувати худнути, важливо зрозуміти, звідки береться зайва вага", – зазначила Супрун.

Причини надмірної ваги:

Вони можуть полягати у традиціях харчування у сім’ї, через порушення сну, гормональне здоров’я, генетика, психічні розлади, незбалансоване харчування, відсутність фізичної активності.

Усунення цих причин є ключем, який нормалізує вагу тіла. Водночас жодна дієта не допоможе досягти тривалого результату, якщо першопричина надмірної ваги залишиться.

Як наголосила ексголова МОЗ, для схуднення треба скласти детальний план дій, до якого має входити лікар, група підтримки з близьких людей, розумні фізичні навантаження, і, звісно, інший раціон.

Зміни до харчування вам мають запропонувати дієтолог чи санолог, а не відомий блогер в інстаграмі,

– сказала Супрун.

Нормалізація ваги — це дуже великий, комплексний та серйозний процес, до якого можуть знадобитися різні фахівці. Прочитайте більше про це у нашому пості та ви зрозумієте, чому дієта — це зовсім не рішення: https://bit.ly/3ca4Uo6

Приймати себе таким, який ви є — це також означає любити себе та піклуватися. Здорове, збалансоване харчування, без виснажливих дієт та переїдань, це один із найкращих способів дбати про себе.

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