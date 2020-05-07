Міжнародний туризм може скоротитися на 80% через пандемію COVID-19
Кількість міжнародних туристів може скоротитися на 60—80% до кінця року через пандемію коронавірусу.
Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації туризму при ООН.
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Пандемія COVID-19 спричинила падіння міжнародних прибутків від туристів на 22% протягом першого кварталу 2020 року.
За даними спеціалізованого агентства ООН, цей показник зростатиме до кінця року.
Генеральний директор UNWTO заявив, що світ переживає найгіршу економічну кризу. Загалом у 2020 році кількість міжнародних туристів може скоротитися з 850 мільйонів до 1,1 мільярда людей. Відтак втрата доходів від туризму може сягнути 1,2 трильйона доларів.
Також Всесвітня туристична організація (UNWTO) прогнозує три сценарії відновлення міжнародного туризму:
- Поступове відкриття кордонів на початку липня, відтак падіння кількості туристів у році буде 58%.
- Поступове відкриття кордонів на початку вересня, падіння кількості туристів – 70%;
- Поступове відкриття кордонів тільки на початку грудня, падіння кількості туристів – 78%.
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