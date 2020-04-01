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Мобільний госпіталь за 48 годин та карантин: як у США борються з коронавірусом

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Коронавірус в США / thetimes.co.uk

В Сполучених Штатах Америки росте кількість людей, які захворіли на коронавірус. Все йде по наростанню й кількість заражених поки не знижується.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла Карина Орлова, яка зараз перебуває у США.

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Вона розповіла, що Нью-Йорк став епіцентром захворюваності на коронавірус у США. На другому місці Луїзіана та місто Новий Орлеан, де проводився фестиваль "Марді Гра". У Вашингтоні поки невелика кількість тих, хто захворів й мало смертей.

Карина Орлова повідомила, що в Центральному парку Нью-Йорка побудували мобільний госпіталь. Він розташований одразу навпроти лікарні, яка стала однією з головних, де приймають пацієнтів з коронавірусом.

Мобільний госпіталь побудували за 48 годин. Будувало його всього 70 людей з декількома волонтерами. Цей госпіталь на 68 місць, з яких 10 реанімаційних,
– пояснила Карина Орлова.

Мешканка США повідомила, що губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо щодня виступає з пресбрифінгами, за якими слідкує пів країни. Вони транслюються на всіх телеканалах. Задля них навіть Дональд Трамп переніс свої брифінги. 


Ендрю Куомо / Фото Forbes

"За його підрахунками, в пік захворюваності Нью-Йорку потрібно буде 140 тисяч лікарняних місць. Поки їх менше ніж 80 тисяч, тобто половини немає. Не вистачає, звісно, масок, апаратів штучної вентиляції легень. Вони є на зараз, але оскільки кількість заражених та кількість смертей збільшується, в пік їх може не вистачити", – пояснила Орлова.

Вона розповіла, що у Вашингтоні карантин ввели після того, як це зробили 30 штатів. Людям можна виходити в магазин, в аптеку, до лікаря, на прогулянку, а також на заняття спортом на відкритому повітрі.

Дивіться повне відео про ситуацію у США:

Що відомо про коронавірус у США

  • Всього у світі станом на 1 квітня зафіксовано 859 796 випадків захворювання COVID-19. США – країна з найбільшою кількістю хворих, там заразилися 189 618 осіб. Коронавірус забрав життя 4 079 американців, натомість 7 109 одужали.
  • У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
  • З 13 березня США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
  • Уряд країни роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
  • США є однією з країн, де проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Марія Лелека
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Дональд Трамп Нью-Йорк Новини США
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