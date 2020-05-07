Модифікація крові: розробили новий спосіб лікування коронавірусу

Канадські медики перші у світі почали лікувати COVID-19 з використанням модифікованого діалізного пристрою. Він видаляє кров пацієнта, модифікує лейкоцити й повертає їх для боротьби з запаленням.

Експеримент проводиться в рамках рандомізованого контрольованого дослідження, пише eurekalert.

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Наявні дані свідчать про те, що коронавірус COVID-19 викликає підвищену імунну відповідь, який має назву "цитокиновий шторм". Варіанти лікування цього запального стану нині обмежені, і існує стурбованість через нестачу ліків.

Діаліз крові

У дослідженні використовується модифікована версія стандартного діалізатора – пристрій, що модифікує лейкоцити. Він м'яко видаляє кров в повільнішому контурі, ніж стандартний діаліз.



Діаліз крові допоможе перепрограмувати лейкоцити / Unsplash

За допомогою процесу, що використовує певні рівні біохімічних компонентів, він націлюється і трансформує лейкоцити, пов'язані із запаленням, перш ніж випустити їх назад в кровообіг. Науковці сподіваються, що ці "перепрограмовані" лейкоцити будуть боротися з гіперзапаленням, а не з його поширенням в уражених органах.

Клінічне дослідження включає 40 тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 в лікарні Вікторії та Університетській лікарні LHSC. Учасники будуть рандомізовані для отримання або стандартної допомоги, або стандартної допомоги в поєднанні з новим лікуванням. Дослідницька група буде порівнювати результати пацієнтів, щоб визначити, чи є лікування ефективним.

Ми визначаємо, які цитокіни або біомаркери важливі для запальної відповіді, що спостерігається у пацієнтів з коронавірусом. Маючи знаннями, які ми отримуємо, ми можемо вивчити кров пацієнта, щоб визначити, чи має значення це екстракорпоральне лікування,

– розповів доктор Фрейзер, дослідник з Lawson і педіатричний лікар-реаніматолог в LHSC.

У разі успіху, лікування буде використовуватися при інших станах, наприклад, сепсисі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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