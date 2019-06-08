Модні суперфуди: Супрун розповіла про користь літніх ягід

Літо – це пора ягід, фруктів та овочів. Саме тому замість закордонних віддайте перевагу вітчизняним ягодам – шовковиці, черешні та вишні.

Виявляється, шовковиця — модний суперфуд, а не сміття під ногами. А вишні — не просто начинка для пирогів чи сировина для наливки, а снодійне.

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що у шовковиці міститься велика кількість розчинною та нерозчинної клітковини. У порівнянні з яблучним соком чи молоком, вона менш калорійна. Клітковина корисна для кишковий бактерій, які синтезують вітамін В1.

Уляна Супрун “Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров'я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, і каву”.

Шовковиця добре впливає на ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність виникнення атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.



Шовковиця зменшує ймовірність виникнення атеросклерозу

Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Ця ягода захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Попри це, Уляна Супрун наголошує: шовковиця не є ліками, зокрема, від раку.

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, K та Е.

Вишні та черешні розглядають як нутріцевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості й призначені для регулярного вжитку. Тому запам'ятайте: черешня – це ліки.

Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.

Лікар Уляна Супрун “ Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Ці ж сполуки активують знайому вам автофагію в разі жирового переродження печінки, не пов'язаного з алкоголізмом ”.

Науковці стверджують, що вишні покращують стан людей з остеоартритом, зменшують окислювальний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м'язів.

Остеоартрит — що це? Це дегенеративне захворювання суглоба. Воно вражає не лише хрящову тканину, а й прилеглу кістку, навколишні зв'язки, сухожилля та м'язи.

Вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

Перед споживанням ягід – мийте їх. Після цього варто прополоскати рота водою, щоб змити кислоту.

Пам'ятайте, що варення чи наливки — не найкращий спосіб переробки ягід та фруктів. Краще сушити чи заморожувати все те, що ви не змогли з'їсти влітку.

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