Мокрий купальник та цистит: як не підхопити запалення

Піч час відпустки ми можемо нехтувати правилами особистої гігієни. До прикладу, ми забуваємо митися в душі перед відвідуванням басейну та після. Або ж довго носимо мокрий купальник після плавання та не переодягаємося у сухий.

Існує твердження, що мокрі купальники можуть шкодити інтимному здоров’ю жінки – спричинити запалення слизової оболонки сечового міхура (цистит).

Читайте також: Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення

Уролог Дар'я Чернишова зазначає: сечові інфекції викликаються бактеріями, а не охолодженням, що не сидінням на холодному, не купальниками.

Лікар Дар'я Чернишова “Але вологе і тепле середовище (якраз таке і створюється в області промежини при тривалому носінні мокрого купальника) - призводить до збільшення зростання бактерій і грибків, а значить, теоретично, шанс захворіти на цистит або кандидоз збільшується”

Як вберегтися від циститу

Найкраща профілактика циститу — це нормальний питний режим (і часті сечовипускання) і правильна гігієна. Якщо жінка випорожняє сечовий міхур 2-3 рази на добу, то жоден сухий купальник на світі не врятує її від можливих сечових інфекцій.

Цистит – симптоми часті сечовипускання,

біль при сечовипусканні,

біль в попереку і внизу живота,

зміна кольору сечі,

поява у сечі сторонніх домішок,

підвищення температури тіла.

Солона вода і різні дезінфікуючі агенти, які використовуються в басейнах, можуть дратувати ніжну шкіру інтимної зони й слизові статевих органів. Тому, тривалий контакт генітальної області з мокрим одягом, що не промита чистою проточною водою, може привести до дерматиту й уретриту.

Відразу знімати купальник після плавання треба не всім. А лише особам, схильним до рецидивуючих циститів і кандидозу, жінкам з особливо чутливою шкірою інтимної області.

Уролог радить знімати купальник тоді, коли ви закінчили купання на сьогодні та збираєтеся додому.

Найважливіше влітку – пити достатню кількість води.

Чи безпечна вода у басейнах та водоймах

Багато природні водойми та неправильно оброблювані басейни містять бактерії, в тому числі та кишкову паличку, яка, як відомо, найчастіше і викликає сечові інфекції. Очевидно, що ковтати воду в таких водоймах — небезпечно.

Немає жодних доказів того, що вода з водойми може потрапити у сечовий міхур.

Яких правил гігієни варто дотримуватися

митися до і після купання (в басейні обов'язково)

частіше відвідувати вбиральню (щоб спадний струм сечі природним чином «змив» всі бактерії з уретри).

Лікар не радить купатися під час гострого циститу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.