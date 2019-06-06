Мокрий купальник та цистит: як не підхопити запалення
Піч час відпустки ми можемо нехтувати правилами особистої гігієни. До прикладу, ми забуваємо митися в душі перед відвідуванням басейну та після. Або ж довго носимо мокрий купальник після плавання та не переодягаємося у сухий.
Існує твердження, що мокрі купальники можуть шкодити інтимному здоров’ю жінки – спричинити запалення слизової оболонки сечового міхура (цистит).
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Уролог Дар'я Чернишова зазначає: сечові інфекції викликаються бактеріями, а не охолодженням, що не сидінням на холодному, не купальниками.
Як вберегтися від циститу
Найкраща профілактика циститу — це нормальний питний режим (і часті сечовипускання) і правильна гігієна. Якщо жінка випорожняє сечовий міхур 2-3 рази на добу, то жоден сухий купальник на світі не врятує її від можливих сечових інфекцій.
- часті сечовипускання,
- біль при сечовипусканні,
- біль в попереку і внизу живота,
- зміна кольору сечі,
- поява у сечі сторонніх домішок,
- підвищення температури тіла.
Солона вода і різні дезінфікуючі агенти, які використовуються в басейнах, можуть дратувати ніжну шкіру інтимної зони й слизові статевих органів. Тому, тривалий контакт генітальної області з мокрим одягом, що не промита чистою проточною водою, може привести до дерматиту й уретриту.
Відразу знімати купальник після плавання треба не всім. А лише особам, схильним до рецидивуючих циститів і кандидозу, жінкам з особливо чутливою шкірою інтимної області.
Уролог радить знімати купальник тоді, коли ви закінчили купання на сьогодні та збираєтеся додому.
Найважливіше влітку – пити достатню кількість води.
Чи безпечна вода у басейнах та водоймах
Багато природні водойми та неправильно оброблювані басейни містять бактерії, в тому числі та кишкову паличку, яка, як відомо, найчастіше і викликає сечові інфекції. Очевидно, що ковтати воду в таких водоймах — небезпечно.
Немає жодних доказів того, що вода з водойми може потрапити у сечовий міхур.
Яких правил гігієни варто дотримуватися
- митися до і після купання (в басейні обов'язково)
- частіше відвідувати вбиральню (щоб спадний струм сечі природним чином «змив» всі бактерії з уретри).
Лікар не радить купатися під час гострого циститу.
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