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Молдова не пускатиме в країну іноземців з країн, де лютує коронавірус

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Молдова заборонила в'їзд іноземців через поширення коронавірусу / wsj.com

Молдова заборонила в'їзд громадян країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу Covid-19. На борт літаків, які летять у Кишинів, будуть пускати лише громадян Молдови.

Про це розповів прем'єр-міністр Іон Кіку, пише видання NewsMaker. 

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Від завтрашнього дня (10 березня — ред.) ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт лише громадян Молдови,
– зазначив Кіку.

Молдова не може повністю заборонити польоти з цих країни. Влада Молдови вважає, якщо й прийняти таке рішення, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах у ще гіршому стані.

Прем'єр-міністр підкреслив, що його країна не може заборонити своїм громадянам повертатися додому.

Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко,
— зазначив Кіку.

Як відомо, влада Молдови відправила на карантин 45 пасажирів рейсу Мілан – Кишинів. Річ у тім, що ці люди перебували неподалік із інфікованою коронавірусом жінкою. Серед них є українці.

Головне про Covid-19

  • Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Молдова Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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