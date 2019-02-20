Про схильність дитини до психічних захворювань можуть свідчити молочні зуби. До такого висновку прийшли фахівці з Массачусетської лікарні.

Вчені проаналізували зуби 37 дітей старше шести років, йдеться на сайті Американської асоціації розвитку науки.

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Медики попросили батьків принести їм молочні зуби дітей, які випали. Після того експерти вивчили товщину емалі, обсяг пульпи та інші показники.

Одна з проблем психіатрії – відсутність біомаркерів. За допомогою них можна було б виявляти осіб, які схильні до розвитку психічних захворювань.

Біомаркер – що це? Це об'єктивно виміряна характеристика. Її використовують для прогнозування ризику розвитку будь-якої хвороби, наприклад, вимір артеріального тиску при оцінці ризику інсульту.

Виявилося, що стан молочних зубів дозволяє прогнозувати особливості поведінки дітей. Тобто, зуби можуть бути біомаркерами психічних захворювань.



Молочні зуби розкажуть, чи матиме дитина проблеми з психікою

Зуби у малюків починають формуватися ще на етапі внутрішньоутробного розвитку. За словами дослідників, вони здатні зберігати інформацію про те, що відбувалося з дітьми під час вагітності і в перші роки життя.

Експеримент також показав, що дітям з тонкою емаллю складніше зосередитися на вирішенні чогось. Вони також були більш агресивними.

На розвиток зубів впливає неправильне харчування матері та самої дитини або стрес. Все це може призвести до розвитку психічних захворювань в майбутньому.

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