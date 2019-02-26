Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування

Молочниця у чоловіків зустрічається не так часто, як у жінок, що обумовлено анатомічними особливостями їх статевих органів. При правильній гігієні шанси кандидозу на слизових оболонках статевих органів чоловіка мізерно малі.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів Юрій Семчишин, лікар-уролог вищої категорії, лікар-андролог та сексолог Медичного центру "Медікавер".

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Симптоми молочниці у чоловіків

У чоловіків захворювання кандидоз (який називають "молочницею") проявляється почервонінням та свербіжем крайньої плоті і головки статевого члена.

Молочниця у чоловіків – симптоми білий наліт на голівці статевого члена;

печіння і біль під час сечовипускання;

періодичний або безперервний свербіж слизової зовнішніх статевих органів.

Для того, щоб з’ясувати, чи у вас справді кандидозне ураження, потрібно звернутись до лікаря та здати мазок-відбиток.

Лікування молочниці у чоловіків

Тільки після того, як діагноз підтверджений лабораторно, для лікування кандидозу призначають протигрибкові препарати у вигляді місцевих кремів та пероральних таблеток.

Молочниця у чоловіків – лікування важких форм усунення умов, що сприяють захворюванню;

лікування супутніх кандидозу захворювань і усунення проявів;

використання патогенетичної терапії з використанням імунокоректорів, вітамінів, тонізуючих препаратів, корисних бактерій флори кишечника.

Причини виникнення кандидозу у чоловіків

порушення правил особистої гігієни; попадання збудника кандиди внаслідок незахищеного статевого акту з партнеркою з цим захворюванням; зниження імунітету; різка зміна клімату; тривалий прийом антибіотику; агресивні миючі засоби.

Уролог Юрій Семчишин “Для того, щоб не захворіти на молочницю потрібно дотримуватись особистої гігієни засобами, які для цього призначені, та дотримуватися здорового способу життя задля підвищення імунітету”.

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