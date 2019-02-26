Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
Молочниця у чоловіків зустрічається не так часто, як у жінок, що обумовлено анатомічними особливостями їх статевих органів. При правильній гігієні шанси кандидозу на слизових оболонках статевих органів чоловіка мізерно малі.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів Юрій Семчишин, лікар-уролог вищої категорії, лікар-андролог та сексолог Медичного центру "Медікавер".
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Симптоми молочниці у чоловіків
У чоловіків захворювання кандидоз (який називають "молочницею") проявляється почервонінням та свербіжем крайньої плоті і головки статевого члена.
білий наліт на голівці статевого члена;
печіння і біль під час сечовипускання;
періодичний або безперервний свербіж слизової зовнішніх статевих органів.
Для того, щоб з’ясувати, чи у вас справді кандидозне ураження, потрібно звернутись до лікаря та здати мазок-відбиток.
Лікування молочниці у чоловіків
Тільки після того, як діагноз підтверджений лабораторно, для лікування кандидозу призначають протигрибкові препарати у вигляді місцевих кремів та пероральних таблеток.
усунення умов, що сприяють захворюванню;
лікування супутніх кандидозу захворювань і усунення проявів;
використання патогенетичної терапії з використанням імунокоректорів, вітамінів, тонізуючих препаратів, корисних бактерій флори кишечника.
Причини виникнення кандидозу у чоловіків
- порушення правил особистої гігієни;
- попадання збудника кандиди внаслідок незахищеного статевого акту з партнеркою з цим захворюванням;
- зниження імунітету;
- різка зміна клімату;
- тривалий прийом антибіотику;
- агресивні миючі засоби.
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