Молоді люди теж вразливі до коронавірусної інфекції, – ВООЗ

COVID-19 є загрозою й для молодих людей – зокрема і тих, які дотримуються здорового способу життя.

Про це повідомляє портал Corona 24 з посиланням на речницю ВООЗ Маргарет Гарріс.

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За словами Гарріс, до коронавірусу вразлива абсолютна кожна людина. Відтак, ВООЗ хоче звернути увагу на те, що рівень захворюваності серед людей молодого віку зростає. Й симптоми хвороби у багатьох молодих пацієнтів досить важкі.

Всесвітня організація охорони здоров’я фіксує поширення нового коронавірусу серед молодих та здорових людей, у них спостерігається важкий перебіг захворювання,

– йдеться у повідомленні.

Гарріс зазначила, що вірус не мутував. За її словами, поширення коронавірусу стало на стільки масштабним, що усі люди стають вразливими до інфекції.

Вона додала, що серед заражених коронавірусом є люди й з міцним здоров'ям (наприклад, спортсмени) та люди, які дотримуються здорового способу життя.



Профілактика коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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