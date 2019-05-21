Молодим батькам: як зберегти секс та не травмувати психіку дитини
Табуювати тему сексу не можна, але й обговорювати секс мами й тата з дитиною теж не можна. Дитина не повинна бути учасником батьківського сексу.
Регулярні стогони, скрипи з пробудженням дитини або секс з нею в одній кімнаті – це насилля, розповіла сексолог Ольга Власенко.
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До 1-2 років дитина ще не зрозуміє, що відбувається та може просто злякатися. Після, особливо у віці після 3 років, вона уже розуміє і запам'ятовує. Це може відбитися на сексуального життя дитини.
Не треба боятися сексу! Секс – невіддільна частина сімейного життя. Іноді батьки так переживають, що починають поводитися як сусіди. Дитина росте в обставинах, де начебто вона з'явилася на світ не з капусти, але стосунки у батьків настільки сухі, що в капусту віриться більше, ніж в наявність сексу у мами й тата.
Навіть якщо дитина інколи почує стогони або скрип ліжка, це не зашкодить її психіці! Складається відчуття, ніби батьки про секс взагалі повинні забути й займатися тільки вихованням дитини.
Діти мають розуміти, що спальня – це батьківська територія
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