Молодим батькам: як зберегти секс та не травмувати психіку дитини

Табуювати тему сексу не можна, але й обговорювати секс мами й тата з дитиною теж не можна. Дитина не повинна бути учасником батьківського сексу.

Регулярні стогони, скрипи з пробудженням дитини або секс з нею в одній кімнаті – це насилля, розповіла сексолог Ольга Власенко.

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До 1-2 років дитина ще не зрозуміє, що відбувається та може просто злякатися. Після, особливо у віці після 3 років, вона уже розуміє і запам'ятовує. Це може відбитися на сексуального життя дитини.

Сексолог Ольга Власенко “ Висновок: знаходите місце для сексу не при дитині, шукайте можливість хоча б на годину побути без дитини, чітко визначте межі спальні та не дозволяйте дитині вриватися в неї. Це територія батьків! Зробіть замок на двері та навчіться дихальної техніки сексу. Тоді стогнати на весь будинок не доведеться, а результат буде той же або навіть кращий”.

Не треба боятися сексу! Секс – невіддільна частина сімейного життя. Іноді батьки так переживають, що починають поводитися як сусіди. Дитина росте в обставинах, де начебто вона з'явилася на світ не з капусти, але стосунки у батьків настільки сухі, що в капусту віриться більше, ніж в наявність сексу у мами й тата.

Навіть якщо дитина інколи почує стогони або скрип ліжка, це не зашкодить її психіці! Складається відчуття, ніби батьки про секс взагалі повинні забути й займатися тільки вихованням дитини.



Діти мають розуміти, що спальня – це батьківська територія

Сексолог Ольга Власенко “ Висновок: не бійтеся обніматися, цілуватися при дітях (не в засос), показувати, що у вас є своя спальня в яку вхід заборонений. Це важливо для майбутнього сімейного життя дитини. Частково звідси ситуації, коли люди одружуються без розуміння, що секс теж важливий і потрібний. А потім дивуються зі словами "Чому дружину люблю, але не хочу?"”.

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