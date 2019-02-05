Молодий хлопець проковтнув зубочистку, яка спричинила сильну кровотечу

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18-річний спортсмен випадково проковтнув зубочистку, яка була у сандвічі
18-річний спортсмен випадково проковтнув зубочистку, яка була у сандвічі / unsplash.com

У США 18-річний хлопець випадково проковтнув зубочистку, яка спричинила в організмі сильну кровотечу та бактеріальну інфекцію.

Стан юнака, який був професійним спортсменом, погіршився під час поїздки на тренування в інший штат, пише журнал New England Journal of Medicine.

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Він страждав від нудоти і болю в животі, у нього підвищилася температура і почалася діарея. Після звернення в лікарню його оглянули, зробили аналіз крові і через п'ять годин відпустили, так і не поставивши діагноз.

Попри відсутність медичної допомоги, хлопцеві стало краще, біль ослабла, а температура знизилася. Симптоми повернулися лише через два тижні, коли він знову поїхав на тренування. Проте цього разу температура підвищилася до 39°C, а в фекаліях з'явилася кров. Йому зробили томографію, але причина хвороби так і не встановили. Через кілька днів його знову госпіталізували у лікарню з симптомами, характерними для зараження крові.

Під час колоноскопії в його кишечнику знайшли проковтнуту зубочистку. Після видалення стороннього предмета у пацієнта відкрилася сильна кровотеча.

 
Колоноскопія – що це?
Це процедура, яка дозволяє оглянути товсту кишку зсередини. Її проводять за допомогою колоноскопа — гнучкого приладу товщиною з палець, на кінці якого знаходиться камера і освітлювальний прилад.

Щоб зупинити кров, лікарі провели екстрену операцію. Як з'ясувалося, зубочистка пробила не тільки стінку товстої кишки, але і розташовану поруч артерію. Щоб відновити нормальний кровообіг, їм довелося взяти фрагмент артерії з стегна пацієнта.

Зубочистка, яка спричинила сильну кровотечу
Зубочистка, яка спричинила сильну кровотечу

Юнак провів в лікарні близько тижня. Йому знадобилося сім місяців, щоб повністю відновитися і повернутися в спорт. Після того, як лікар повідомив про зубочистку пацієнтові, хлопець згадав, що незадовго до погіршення самопочуття він з’їв сандвіч. Ймовірно, зубочистка була саме там.

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Теги: Спорт Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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