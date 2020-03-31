Молю Бога, щоб до Великодня все закінчилось, – Лукашенко про пік коронавірусу в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що наразі його країна перебуває на піку поширення захворюваності коронавірусу. Сьогодні у Білорусі зафіксували першу смерть від COVID-19.

Лукашенко сподівається, що протягом місяця ситуація із поширенням інфекції у Білорусі стабілізується. Про це повідомляє агентство "Белта".

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Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов вниз,

– сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що наразі найскладніша проблема для Білорусі – це економічна криза. Лукашенко навів у приклад слова Трампа про те, що від безробіття і голоду помре більше людей, ніж від коронавірусу.

Зверніть увагу! Перший летальний випадок віж коронавірусу зафіксували 31 березня. У Вітебську помер заслужений артист Білорусі, актор театру імені Якуба Коласа Віктор Дашкевич.

Що відомо про поширення коронавірусу в Білорусі