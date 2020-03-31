Молю Бога, щоб до Великодня все закінчилось, – Лукашенко про пік коронавірусу в Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що наразі його країна перебуває на піку поширення захворюваності коронавірусу. Сьогодні у Білорусі зафіксували першу смерть від COVID-19.
Лукашенко сподівається, що протягом місяця ситуація із поширенням інфекції у Білорусі стабілізується. Про це повідомляє агентство "Белта".
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Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов вниз,
– сказав Лукашенко.
Він також зазначив, що наразі найскладніша проблема для Білорусі – це економічна криза. Лукашенко навів у приклад слова Трампа про те, що від безробіття і голоду помре більше людей, ніж від коронавірусу.
Зверніть увагу! Перший летальний випадок віж коронавірусу зафіксували 31 березня. У Вітебську помер заслужений артист Білорусі, актор театру імені Якуба Коласа Віктор Дашкевич.
Що відомо про поширення коронавірусу в Білорусі
- За даними МОЗ Білорусі, тут на коронавірус захворіли 152 людини. Щоправда, за останніми даними вже понад 30 осіб одужали.
- Сьогодні Білорусь живе звичайним життям і жорсткі карантинні заходи для боротьби з коронавірусом тут не запроваджують. Натомість зовсім протилежну ситуацію можна спостерігати у сусідок країни – України, Польщі, Литви, Латвії та навіть Росії.
- На переконання Лукашенка, закриття кордонів нічим у боротьбі з коронавірусом не допоможе. Він назвав такі заходи "дурістю несусвітню", а сам коронавірус – "психозом".
- Однак все ж деякі заходи тут запровадили. Зокрема, білоруська влада наполегливо рекомендує своїм громадянам не покидати країну. А ті особи, що прибули з країн, де зафіксували випадки коронавірусу, повинні перебувати на самоізоляції упродовж 14 днів. Водночас карантин запровадили у місцях, де виявили хворих на коронавірус. Мовиться про гуртожитки.
- Крім того, білоруська влада розіслала рекомендації кафе та ресторанам щодо роботи в нових епідемічних умовах. Ті тут працюють, як і раніше, без жодних карантинних обмежень. Також у звичному режимі продовжують працювати кінотеатри, концертні зали та інші місця розваг, однак подекуди змінили розсадку глядачів.
- Єдиним спортивним змаганням, яке призупинили через коронавірус, є чемпіонат Білорусі з баскетболу, проте хокейна та футбольна першості тривають. Щоправда, відомо, що на коронавірус захворіли кілька білоруських спортсменів.
- МОЗ Білорусі заявляє, що ситуація з коронавірусом у країні – спокійна, абсолютно контрольована. А ті заходи, які вони запровадили, дозволили не допустити пікоподібного зростання кількості хворих.
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