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Морг заповнений, тіла складають на ковзанці, – лікар про коронавірус в Іспанії

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Так працюють лікарі в інтенсивній терапії / bloomberg.com

В Іспанії триває епідемія коронавірусу. Одна з найгірших ситуацій у Мадриді. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", хто буде жити, а хто помре.

Лікар Даніель Барнабу розповів Bloomberg про ситуацію у найбільшій клініці Мадриду La Paz.

Так було в Італії Крематорій Бергамо не справляється з трупами: тіла вивозять в інші міста військовими машинами

Медик наголосив, що люди помирають у приймальнях ще до огляду, оскільки пандемія коронавірусу пересилює можливості медичного персоналу.

Похорони скасовані у столиці Іспанії, а місць у моргу вже немає. Тому тіла складають на головній ковзанці міста,
– сказав лікар.

Даніель Барнабу запевняє, що палати інтенсивної терапії переповнені. Лікарі змушені обирати, кого рятувати. 

Медики "на передовій" не носять повний захист, а лише маску й бавовняний халат. Їм рекомендують не наближатися до пацієнта ближче ніж на метр, однак це неможливо.

Лікар розповів, що клініка La Paz – це комплекс з 17 будівель. Нещодавно у приймальні було 240 людей одночасно. Всі вони чекали на огляд лікаря.

Зверніть увагу! Уряд Іспанії повідомляв, що близько 4 тисяч медиків заражені коронавірусом. Це 12% від загальної кількості. Для порівняння – в Італії та Китаї така доля спіткала 4% медичних працівників.

Коронавірус в Іспанії: що відомо

  • З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 4089 смертей від коронавірусу. Кількість інфікованих перевищує уже 56 тисяч осіб. Одужали – 7 155 осіб.
  • Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня.
  • Іспанія зараз посідає друге місце за кількістю померлих від коронавірусу у світі після Італії.
  • У країні діє карантин: виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Медицина Жертви
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