Морська сіль і ультрафіолет вбивають COVID-19: Ляшко анонсував відкриття пляжного сезону
Віктор Ляшко зауважив, що цього року в Україні можуть відкрити пляжний сезон. Головний санітарний лікар країни заявив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.
Відкриття пляжного сезону: що про це відомо
МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Про це сказав заступник очільника МОЗ та головний санітарний лікар країни під час брифінгу, передає 24 канал.
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Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби.
Тому дозволять відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу,
– заявив Ляшко.
Лікар наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.
Чи будуть якісь обмеження на пляжах
Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.
- Люди старше 60-ти років, ті, хто має хронічні захворювання, мають утриматися від походів на пляж та купання.
- Треба буде дотримуватись дистанції від інших людей – не менше двох метрів.
- Обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни.
- Всі, хто будуть відпочивати, повинні використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника.
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Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 18 травня в Україні підтвердили 18 616 випадків захворювання, з них 535 людей померли, ще 5 276 – одужали.
- У країні запровадили загальнонаціональний карантин, який вже декілька разів продовжували. Наразі він має тривати до 22 травня.
- Пом'якшення карантину відбуваються у 4 етапи. Перший вже стартував 11 травня, другий припаде на 22 травня.
- За інформацією МОЗ, українські лікарні заповнені лише на 12%.