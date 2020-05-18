Морська сіль і ультрафіолет вбивають COVID-19: Ляшко анонсував відкриття пляжного сезону

Віктор Ляшко зауважив, що цього року в Україні можуть відкрити пляжний сезон. Головний санітарний лікар країни заявив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

Відкриття пляжного сезону: що про це відомо

МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Про це сказав заступник очільника МОЗ та головний санітарний лікар країни під час брифінгу, передає 24 канал.

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Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби.

Тому дозволять відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу,

– заявив Ляшко.

Лікар наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

Чи будуть якісь обмеження на пляжах

Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.

Люди старше 60-ти років, ті, хто має хронічні захворювання, мають утриматися від походів на пляж та купання.

Треба буде дотримуватись дистанції від інших людей – не менше двох метрів.

Обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни.

Всі, хто будуть відпочивати, повинні використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника.

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