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Росіянин скаржиться, що лікарі змушують пацієнтів мовчати про хворого на коронавірус

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У московській лікарні пацієнтів нібито змушують пацієнтів мовчати про сусіда по палаті з коронавірусом / pravda.com.ua

У Москві пацієнт скаржиться, що у чоловіка, який лежав у палаті з ним та ще п’ятьма людьми, виявили коронавірус. Щоб ніхто не дізнався про помилку медиків, лікарі начебто вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення.

Про те, що у Росії нібито, намагаються приховати халатну поведінку лікарів, пише телеграм-канал Baza з посиланням на одного з пацієнтів Аслана Субханкулова.

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Лікарі інфекційної лікарні №1 Москви наказали пацієнтам мовчати про сусіда по палаті, у якого виявили коронавірус,
– йдеться в повідомленні.

За словами пацієнта Субханкулова, у палаті лежали семеро людей, зокрема Давид Беров, який нещодавно повернувся з Італії. Тоді у росіянина начебто підтвердили коронавірус, тому його перевели в окрему палату.

Однак лікарі вирішили зробити так, щоб ніхто не дізнався про їхню помилку. "Лікарі вимагають, щоб ми говорили, що у нас були окремі бокси", – зазначив Субханкулов.

У всіх пацієнтів, які лежали у палаті з Беровим, взяли повторні аналізи.

Наразі офіційного підтвердження від лікарів, що у чоловіка коронавірус, немає, остаточні результати будуть найближчим часом.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають, що кожному, хто захворів, немає сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.

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У Москві пацієнтів просять приховати факт коронавірусу / Скірнішот з телеграму Baza

Основне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. 
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
  • В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.

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Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Росії Новини Здоров'я Медицина Здорове життя Здоров'я Лікування
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