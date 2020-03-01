Росіянин скаржиться, що лікарі змушують пацієнтів мовчати про хворого на коронавірус

У Москві пацієнт скаржиться, що у чоловіка, який лежав у палаті з ним та ще п’ятьма людьми, виявили коронавірус. Щоб ніхто не дізнався про помилку медиків, лікарі начебто вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення.

Про те, що у Росії нібито, намагаються приховати халатну поведінку лікарів, пише телеграм-канал Baza з посиланням на одного з пацієнтів Аслана Субханкулова.

Зверніть увагу: Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні окупованого Криму: ймовірно, у Ростов

Лікарі інфекційної лікарні №1 Москви наказали пацієнтам мовчати про сусіда по палаті, у якого виявили коронавірус,

– йдеться в повідомленні.

За словами пацієнта Субханкулова, у палаті лежали семеро людей, зокрема Давид Беров, який нещодавно повернувся з Італії. Тоді у росіянина начебто підтвердили коронавірус, тому його перевели в окрему палату.

Однак лікарі вирішили зробити так, щоб ніхто не дізнався про їхню помилку. "Лікарі вимагають, щоб ми говорили, що у нас були окремі бокси", – зазначив Субханкулов.

У всіх пацієнтів, які лежали у палаті з Беровим, взяли повторні аналізи.

Наразі офіційного підтвердження від лікарів, що у чоловіка коронавірус, немає, остаточні результати будуть найближчим часом.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають, що кожному, хто захворів, немає сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.

У Москві пацієнтів просять приховати факт коронавірусу / Скірнішот з телеграму Baza

Основне про коронавірус Covid-2019

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей . Загальна кількість інфікова них – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.

В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.

зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей. У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.

підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона. Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії . Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.

. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії. В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.

підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї : кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.