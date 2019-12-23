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Моторошне отруєння вином у Філіппінах: 11 загиблих, ще 300 – у лікарні

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Моторошне отруєння вином у Філіппінах / app.adv.gr.jp

На Філіппінах 11 людей померли від отруєння кокосовим вином, ще 300 – зараз перебувають у лікарнях.

За інформацією BBC, напій ламбаног виготовляється, зазвичай нелегально, місцевими жителями на основі кокосу.

До слова: Експертиза встановила, від чого померли два далекобійники під Миколаєвом

Основна хвиля отруєння припала на святкування різдвяних вечірок, адже філіппінці зазвичай п'ють кокосове вино під час свят. Що цікаво, дехто купував алкоголь на день народження, а іншим його подарували місцеві чиновники під час різдвяної вечірки.

Причиною отруєння може стати високий вміст метанолу. 

Відомо, що у 2018 році від вживання ламбаноги загинула 21 людина.

Про алкогольне отруєння, симптоми і першу допомогу – читайте за посиланням матеріалі Здоров'я24

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Алкоголь Філіппіни Отруєння
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