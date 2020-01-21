Мова жестів: як допомогти людині в екстреній ситуації

Як спілкуватися з людьми з порушеннями слуху. Чому це важливо та як діяти, коли потрібно реагувати швидко. Як допомогти собі та людині з порушеннями слуху в екстрених ситуаціях.

Понад 1 млрд людей молодого віку ризикують втратити слух через гучні звуки та шуми у великих містах та місцях для відпочинку. Близько 5% населення нашої планети мають порушення слуху, а ще стільки ж ризикує отримати їх до 2050 року, зазначила Уляна Супрун посилаючи на дані ВООЗ.

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Люди з порушенням слуху або нечуючі люди спілкуються жестовою мовою, яка у кожній країні різна (загалом у світі їх понад 150). 223 тисячі українців спілкуються жестовою мовою, і вона – третя за поширеністю в державі.

Втім, коло носіїв жестової мови обмежене – це люди з порушенням слуху, їхні близькі та перекладачі жестової мови.

Та навіть якщо ви не знаєте жестової мови, ви точно знайдете спосіб спілкуватися з людиною з порушенням слуху: письмово, показуючи літери жестом або артикулюючи кожне слово.



Мова жестів – це повноцінна мова зі своїми правилами/Фото:Unsplash

Проте у разі екстреної ситуації потрібно реагувати швидко, шукати підхід до людини не буде часу. Відтак, важливо знати кілька основних фраз жестовою мовою, правила евакуації та правила надання першої медичної допомоги, аби допомогти їй та собі.

Важливо, щоби ви знали, як сказати найпростіші та найважливіші слова: "Вам потрібна допомога? Йдіть за мною. Все буде добре".

Дізнайтеся як це сказати мовою жестів на сайті проєкту "Безпека жестовою".

Уляна Супрун “ Поки суспільство не почне звертати увагу на тих, хто потребує допомоги, змін не буде. Шукайте способи діалогу з усіма членами суспільства, адже це те, що забезпечує його повноцінне існування ”.

Як спілкуватися з людьми з порушеннями слуху

Під час спілкування з людьми з порушенням слуху пам'ятайте, що майже всю інформацію вони сприймають через зір. Ваша поведінка, емоції та жести можуть бути більш красномовними, аніж те, що ви говоритимете.

Щоби звернути увагу співрозмовника на себе, слід торкнутися його руки чи плеча та встановити зоровий контакт. Якщо хтось із вас відвернувся, вважайте, що розмова закінчена, адже не видно обличчя співрозмовника.

Говоріть реченнями із простими конструкціями та чітко артикулюйте кожне слово. Припускається, що людина зможе зрозуміти три слова із десяти, а тому не навантажуйте речення зайвою інформацією. Не варто кричати – добре артикульоване слово зрозуміють краще, аніж сказане голосно.

Будьте емоційними та використовуйте жести. Люди з порушенням слуху спілкуються жестовою мовою, яка є експресивною: те, що вони не можуть передати голосом, вони передають емоціями.



Емоції важлива складова комунікації/Фото:scma.pt

Часто ті, хто погано чують, вміють говорити, але їхнє мовлення може бути сплутаним. Переконайтеся, що це не наслідок травми. Також варто розуміти, що якщо людина має тотальну глухоту, то руки — основний спосіб її комунікації.

У стресовій ситуації усім важко, та люди з порушенням слуху переживають додатковий стрес через свій стан.

Запитайте у людини, чи потрібна їй допомога та як саме ви можете допомогти. Не варто починати діяти, не пояснивши ваших планів. У медичному закладі лікар пояснює пацієнту, якими будуть його дії. Так само потрібно робити і під час екстрених ситуації — це одне із найважливіших правил.