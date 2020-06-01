У МОЗ дозволили іноземцям забрати дітей сурогатних матерів, яких утримували в готелях
97 новонароджених дітей від сурогатних матерів, яких не могли забрати через карантин, віддадуть батькам вже через 2 тижні. Міністерство охорони здоров'я надало такий дозвіл. Наразі вони повинні пройти двотижневу обсервацію.
Чому новонароджені досі перебувають в готелі "Венеція", пояснила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час брифінгу 1 червня, пише 24 канал.
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За словами Денісової, до неї звернулося 91 подружжя щодо народження 97 дітей. Зокрема в готелі "Венеція" перебуває 63 дитини, які чекають на батьків.
МОЗ надає зараз дозволи на в'їзд таким батькам і пари почали прибувати по дітей, але вони перебувають на обов'язковому двотижневому карантині,
– пояснила правозахисниця.
Важливо! Уряд сьогодні ухвалив низку постанов та розпоряджень, зокрема щодо унормування усиновлення українських дітей іноземцями.
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Що відомо про скандал із дітьми сурогатних матерів
- Через карантин батьки з 35 країн не можуть забрати з України дітей, народжених від сурогатних матерів.
- За словами Денісової, сурогатне материнство в Україні – це проблема, яка потребує негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести передусім до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.
- У суспільстві почали активно обговорювати дозвіл на сурогатне материнство в Україні. Багато людей виступили проти, однак деякі експерти впевнені – заборона на сурогатне материнство може дати зелений сигнал чорному ринку.