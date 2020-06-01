97 новонароджених дітей від сурогатних матерів, яких не могли забрати через карантин, віддадуть батькам вже через 2 тижні. Міністерство охорони здоров'я надало такий дозвіл. Наразі вони повинні пройти двотижневу обсервацію.

Чому новонароджені досі перебувають в готелі "Венеція", пояснила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час брифінгу 1 червня, пише 24 канал.

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За словами Денісової, до неї звернулося 91 подружжя щодо народження 97 дітей. Зокрема в готелі "Венеція" перебуває 63 дитини, які чекають на батьків.

МОЗ надає зараз дозволи на в'їзд таким батькам і пари почали прибувати по дітей, але вони перебувають на обов'язковому двотижневому карантині,

– пояснила правозахисниця.

Важливо! Уряд сьогодні ухвалив низку постанов та розпоряджень, зокрема щодо унормування усиновлення українських дітей іноземцями.

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