МОЗ дозволило виробництво апаратів ШВЛ, які не лише небезпечні, а й не є апаратами ШВЛ, – Супрун

13 травня Максим Степанов заявив, що МОЗ дозволило держпідприємству "Новатор" виробляти апарати штучної вентиляції легенів. У підприємстві повідомили, що готові виробляти 10 тисяч апаратів за місяць ціною всього 20 тисяч за одиницю.

Насправді апарати ШВЛ, про які говорив Степанов, – це мішок Амбу, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Це базовий апарат для штучної вентиляції легень, який може застосовуватися лише короткочасно. А саме для екстреної допомоги до того, як людину під'єднають до механічного апарату ШВЛ.

Зазвичай він працює від натискання руки на спеціальний мішок, який наповнюється повітрям. Під час кожного натиску, повітря буквально виштовхується в легені людини через спеціальну маску, яка прилягає до обличчя. Іноді трапляються механізовані версії апарату, коли натискання робить не медпрацівник, а спеціальна педаль чи ручка.

Під час використання апаратів ШВЛ можна не лише насичувати легені киснем, а й виводити з них вуглекислий газ.Також можна регулювати багато показників, серед них: швидкість, об'єм та частоту надходження кисню, концентрацію, склад, температуру та вологість. Як і інші спеціалізовані медичні прилади, апарати ШВЛ досить дорогі. Зазвичай їхня ціна сягає кількох десятків тисяч доларів США за одиницю.

На відміну від апарату ШВЛ, мішок Амбу ніяк не регулюється, не підлаштовується під кожного пацієнта, він не виводить з легенів вуглекислий газ. Тобто апарат ШВЛ може по-різному використовуватись залежно від ситуації та має безліч функцій, а мішок Амбу лише заганяє повітря в легені й лікар не може бачити, скільки та під яким тиском заганяє повітря, чи вистачає людині кисню чи його забагато. При довгому використанні мішок Амбу є небезпечним як і для дорослих, так і для дітей, адже підвищує ризики травмування легенів.

Якщо коротко — виглядає так, що МОЗ України разом зі своїми "експертами" фактично дали дозвіл на виробництво обладнання, яке не потрібне, а його використання може бути небезпечним для пацієнтів! Чергове схвалення витрачання коштів платників податків та новий простір для проведення корупційних оборудок,

– заявила Супрун.

Супрун підкреслила, що цей апарат не лише непотрібний у лікуванні пацієнтів з коронавірусом, а й може погіршити їхній стан. Також вона додала, що за кордоном мішок Амбу коштує менше ніж 500 доларів, що майже удвічі дешевше за озвучену компанією "Новатор" ціну.

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