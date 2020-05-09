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МОЗ готується до другої хвилі епідемії коронавірусу

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Віктор Ляшко
Віктор Ляшко / 24 канал

Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я почали активну підготовку.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів. Він запевнив, що заходи з підготовки активно зосереджені у Чернівецькій області, адже там найактивніше хвороба вражає українців.

До слова В Україні підтвердили 14 710 випадків зараження коронавірусом

За словами Ляшка, на сьогодні в Україні є 26 тисяч пустих ліжок для прийняття хворих на коронавірус, з яких зайнято лише 3 тисячі ліжок.

"Зараз підготовлено новий заклад вже в Чернівцях на 72 ліжка, який буде приймати хворих. Тому коли ми говоримо про послаблення карантину, ми не говоримо про те, що ми вже позбулися спалаху й епідемії", – пояснив Ляшко.

Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Медицина Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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