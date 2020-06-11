МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд".
Про це він сказав на брифінгу пише 24 канал.
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За словами міністра такої кількості хворих не було ще не було.
Уже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Протягом тижня я прошу вас дотримуватися тих рекомендацій, які у нас є. Було звернення президента України, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася,
– сказав Степанов.
Він наголосив, що люди почали легковажно ставитися до COVID-19 і почали поводитися ніби загрози немає.
Міністр закликав українців продовжувати дотримуватися карантину. Він підкреслив, що при дотриманні заходів кількість випадків і можливість інфікування повинні знижуватися.
"Звичайно, у ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів – заради вашого здоров’я і життя", – сказав він.