Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд".

Про це він сказав на брифінгу пише 24 канал.

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За словами міністра такої кількості хворих не було ще не було.

Уже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Протягом тижня я прошу вас дотримуватися тих рекомендацій, які у нас є. Було звернення президента України, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася,

– сказав Степанов.

Він наголосив, що люди почали легковажно ставитися до COVID-19 і почали поводитися ніби загрози немає.

Максим Степанов “Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожного дня. Не тільки на цифри захворілих – подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 людина. Це ж не просто цифри – це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID-19”.

Міністр закликав українців продовжувати дотримуватися карантину. Він підкреслив, що при дотриманні заходів кількість випадків і можливість інфікування повинні знижуватися.

"Звичайно, у ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів – заради вашого здоров’я і життя", – сказав він.



Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу