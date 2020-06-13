Центр громадського розвитку при Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснив чи можна користуватися кондиціонерам під час пандемії COVID-19. За їх даними, заразитися коронавірусною інфекцією через кондиціонер таки не можна.

У ЦГЗ відзначили, що якщо користуватися кондиціонерами правильно – зараження можна уникнути.

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Наразі немає підстав вважати, що інфікування SARSr-CoV-2 можливе через кондиціонер,

– йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що кондиціонери забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у приміщення. Кондиціонер не розбавляє повітря закритих приміщень чистим повітрям зовні. У приміщенні навпаки поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі.

Тому попри використання кондиціонера в організації порекомендували добре та часто провітрювати приміщення.

Увага! Провітрювання є одним з основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19.

Чому виникли підстави вважати кондиціонер способом передачі коронавірусу

Попередньо дослідники припустили, що кондиціонер може бути причиною інфікування у громадських місцях, але наголосили, що джерелом інфекції кондиціонер бути не може, адже вірус передається лише від людини до людини.

А от системи кондиціонування можуть збільшити зону зараження, якщо в приміщенні перебуває інфікований.