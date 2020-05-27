МОЗ намагається все зруйнувати: Супрун відповіла на рішення Степанова призначити голову НСЗУ

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що голова МОЗ Максим Степанов хоче призначити свою людину на посаду голови Національної служби здоров'я України через "незрозумілі конкурсні процедури та створення штучних перешкод для людей ззовні та фахівців НСЗУ".

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, останніми днями продовжується системна та цілеспрямована атака на Національну службу здоров’я.

Якщо коротко – Максим Степанов намагається призначити ручну людину на посаду голови НСЗУ. Це робиться через незрозумілі конкурсні процедури та створення штучних перешкод для людей ззовні та фахівців НСЗУ. Для цього були придумані дуже "специфічні" умови подачі документів, а увесь процес проводиться тихо і поспіхом,

– наголосила вона.

Супрун зазначила, що НСЗУ – незалежна інституція, створена у 2018 році, яка є розпорядником коштів на медичну допомогу. Без неї українці не знали б про медичну реформу, не мали свого сімейного лікаря та не отримували б ліки за програмою "Доступні ліки".

"Вона розробляє адекватні вимоги для лікарень, укладає договори з тими, хто цим вимогам відповідає, та робить їм виплати за надані медичні послуги. Тарифи і правила — однакові і прозорі для всіх медзакладів", – пояснила ексочільниця МОЗ.

Однак зараз, як написала Уляна Супрун, "МОЗ намагається це все зруйнувати, свідомо втручаючись у роботу інституції зі спробами керувати усім у ручному режимі."

Звісно, МОЗу не подобається, що існує інституція з чесною, професійною командою та керівництвом, які не толерують "телефонного права", брехні та некомпетентності,

– сказала Супрун.