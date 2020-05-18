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МОЗ перегляне тарифи на медичні послуги: Степанов визначив пріоритетні напрямки

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Нові тарифи медичної реформи
Нові тарифи медичної реформи / 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив переглянути тарифи на медичні послуги та запровадити коефіцієнт на їхню якість.

Пресслужба міністерства охорони здоров'я повідомила, які напрями для медичної реформи будуть пріоритетними. 

До теми У МОЗ заявили про підвищення зарплати медикам та нові тарифи фінансування галузі

Степанов визначився з найпріоритетнішими напрямками медичної реформи. Найвищі тарифи на медичні послуги матимуть:

  • Екстрена медична допомога;
  • Медицина катастроф; 
  • Інфаркти та інсульти, адже 62% летальних випадків в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями.

За словами Степанова, від цієї реформи виграють як і медики, так і пацієнти. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Лікарня Гроші Медицина Медична реформа Здоров'я Лікування
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