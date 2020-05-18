МОЗ перегляне тарифи на медичні послуги: Степанов визначив пріоритетні напрямки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив переглянути тарифи на медичні послуги та запровадити коефіцієнт на їхню якість.

Пресслужба міністерства охорони здоров'я повідомила, які напрями для медичної реформи будуть пріоритетними.

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Степанов визначився з найпріоритетнішими напрямками медичної реформи. Найвищі тарифи на медичні послуги матимуть:

Екстрена медична допомога;

Медицина катастроф;

Інфаркти та інсульти, адже 62% летальних випадків в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями.

За словами Степанова, від цієї реформи виграють як і медики, так і пацієнти.



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