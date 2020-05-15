МОЗ підписало угоду на 135 мільйонів доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Світовий банк виділив МОЗ 135 мільйонів доларів додаткового фінансування проєкту щодо поліпшення сфери охорони здоров'я. Частину коштів витратять на протидію поширенню коронавірусної хвороби в Україні.

Про підписання угоди повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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35 млн доларів спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню коронавірусу.

Іншу частину коштів буде використано на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної медичної допомоги та на покращення можливостей лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України, а також на низку інших заходів в рамках впровадження реформи системи охорони здоров'я.

На що розподілять отримані кошти від Світового банку:

50 мільйонів доларів отримає бюджет України за результатами впровадження реформи системи охорони здоров'я;

45 мільйонів доларів – на закупівлю медичного обладнання відділень невідкладної медичної допомоги, а також на посилення здатності лікарень надавати допомогу при інсультах;

35 мільйонів доларів направлять на посилення захисту населення від коронавірусу.

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