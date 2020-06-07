Погіршення статистики інфікування коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії COVID-19 в Україні. Саме тому українцям варто не плутати послаблення карантинних обмежень із їх повним скасуванням.

Про це під час традиційного брифінгу МОЗ розповів очільник відомства Максим Степанов, передає 24 канал.

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Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Статистика останніх днів – кількість захворювань понад 500 осіб на добу,

– уточнив міністр.

За словами Степанова, епідемія повертає свою міць і в інших країнах. Негативну динаміку фіксують, зокрема, у Німеччині, де рівень передачі вірусу останніми днями перевищив критичні значення. Тим часом у Китаї заявляють про можливість нового спалаху, а про початок другої хвилі епідемії заявили у Південній Кореї.

"Наполегливо прошу: не нехтуйте правилами, рекомендованими МОЗ, користуйтеся масками й антисептиками, дотримуйтеся соціальної дистанції.Бережіть себе та своїх близьких", – закликав міністр.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: коротко: