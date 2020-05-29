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МОЗ просить людей після 60 років не виходити на роботу

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Людей похилого віку просять не працювати
Людей похилого віку просять не працювати / usionline.com/

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує особам за 60 виходити на роботу. Крім працівників критичної інфраструктури та органів влади.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За його словами, у постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі й люди з групи ризику – старші 60 років.

Максим Степанов 
“Там є і виключення, які стосуються в першу чергу людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Всі ці люди можуть працювати й не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотриманні правил, встановлених в країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція тощо. ”

Він наголосив, що всі інші люди, зокрема пенсійного віку, повинні перебувати на самоізоляції.

Карантин, послаблення, що запрацює з 22 травня, коронавірус, COVID-19
Другий етап послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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