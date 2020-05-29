МОЗ просить людей після 60 років не виходити на роботу

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує особам за 60 виходити на роботу. Крім працівників критичної інфраструктури та органів влади.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За його словами, у постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі й люди з групи ризику – старші 60 років.

Максим Степанов “Там є і виключення, які стосуються в першу чергу людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Всі ці люди можуть працювати й не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотриманні правил, встановлених в країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція тощо. ”

Він наголосив, що всі інші люди, зокрема пенсійного віку, повинні перебувати на самоізоляції.



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