МОЗ просить українців надіслати свої пропозиції виходу з карантину

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко ініціював громадські обговорення вимог до протиепідеміологічних заходів послаблення карантину. Пропозиції просять надсилати до вечора 19 травня.

Розпорядження опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Як відомо, з 22 травня в Україні знову послаблять карантин. Проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків, готелів, громадського транспорту, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання – вже готовий.

Але щодо другого та третього етапів виходу з карантину МОЗ просить українців залучитись до громадських обговорень.

Куди надсилати пропозиції

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій українці можуть надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 року: [email protected]

Які проєкти тимчасових рекомендацій МОЗ сформував:

У закладах дошкільної освіти.

При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

При роботі готелів.

При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом.

У деяких закладах фізичної культури та спорту.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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