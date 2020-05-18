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МОЗ просить українців надіслати свої пропозиції виходу з карантину

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У МОЗ закликали надсилати пропозиції послаблення карантину
У МОЗ закликали надсилати пропозиції послаблення карантину / УНН

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко ініціював громадські обговорення вимог до протиепідеміологічних заходів послаблення карантину. Пропозиції просять надсилати до вечора 19 травня.

Розпорядження опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я. 

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Як відомо, з 22 травня в Україні знову послаблять карантин. Проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків, готелів, громадського транспорту, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання – вже готовий. 

Але щодо другого та третього етапів виходу з карантину МОЗ просить українців залучитись до громадських обговорень.

Куди надсилати пропозиції

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій українці можуть надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 року: [email protected]

Які проєкти тимчасових рекомендацій МОЗ сформував:

  • У закладах дошкільної освіти.
  • При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.
  • При роботі готелів.
  • При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом.
  • У деяких закладах фізичної культури та спорту.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя
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