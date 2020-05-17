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У МОЗ розповіли, коли в Україну нарешті надійдуть костюми захисту для медиків

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Костюми біологічного захисту для українських медиків
Костюми біологічного захисту для українських медиків / afp.com

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що закуплені за кордоном костюми біологічного захисту для медпрацівників, які працюють з хворими на COVID-19, надійдуть до лікарень найближчими днями. Вантаж із медичними виробами уже прибув на територію України.

Розподіл медичних виробів між областями розпочнуть в понеділок. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ 17 травня, пише 24 канал.

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За словами очільника МОЗ, "у понеділок – вівторок" костюми поїдуть безпосередньо до медичних працівників у регіони.

Також під час брифінгу Степанов повідомив, що минулого тижня "НАК "Нафтогаз Україна" привезла великий вантаж із медичним обладнанням, костюмами біологічного захисту, які вже розподілили і одразу відправили в області.

Чому виник скандал із закупкою костюмів захисту? Депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж пропонував український виробник. Економія могла скласти 13,7 мільйона гривень. Втім, у МОЗ вважають, що ті костюми, які замовили вони принципово іншої якості. Разом з тим, після закупівлі, їх доставка чомусь затягнулась, зокрема костюми мали бути в Україні ще 1 травня. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікарня Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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