Чи вилучать експериментальні препарати з протоколу лікування пацієнтів з COVID-19: відповідь МОЗ

Голова МОЗ Максим Степанов прокоментував, чи будуть змінені протоколи лікування пацієнтів з коронавірусом в Україні, зважаючи на те, що у ВООЗ тимчасово призупинили клінічні випробування препарату гідроксихлорохін і хлорохін через високу смертність.

Про це Степанов сказав на ранковому брифінгу 27 травня, пише Здоров'я 24.

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Яке буде рішення – мають визначити фахівці, а не "гугл-експерти" які вважають, що вони набагато краще розбираються у медицині,

– відповів голова МОЗ.

За його словами, зовсім скоро буде збиратися робоча група, яка "складається з провідних спеціалістів, які лікують і дають рекомендації". Саме вони приймуть рішення, чи безпечно лікувати українців з коронавірусом препаратами гідроксихлорохіну і хлорохіну, які є експериментальними і ще не пройшли клінічні дослідження.

"З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, того що відбувається в світі і нашого досвіду, вони (робоча група, – Здоров'я 24) будуть приймати рішення, яке потім буде надано мені на затвердження", – заявив Максим Степанов.

Що відомо про небезпеку гідроксихлорохіну і хлорохіну, які дозволили в Україні

МОЗ України включили ці препарати з діючою речовиною гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з COVID-19, незважаючи на те, що ліки ще в стадії клінічних випробувань. Фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію експериментального препарату "Плаквеніл" проти коронавірусу в Україні.

Побічні дії

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун відповіла, що небезпечно використовувати експериментальні препарати для лікування хворих на коронавірус, а серед серйозних побічних дій цих препаратів є незворотні пошкодження сітківки, тахікардія, м'язова слабкість та сильне падіння цукру в крові, а також психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації.

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Дослідження журналу The Lancet

В авторитетному науковому журналі The Lancet опублікували результати великого мультинаціонального дослідження щодо ефективності гідроксихлорохіну та хлорохіну для лікування хворих на коронавірус.

У висновку йдеться, що гідроксихлорохін та хлорохін, з антибіотиком чи без, неефективні для лікування людей з COVID-19. А прийом ліків є небезпечний через підвищений ризик серцевих ускладнень і вищими показниками смертності.

ВООЗ призупинила випробування препаратів

У ВООЗ тимчасово призупинили клінічні випробування препарату гідроксихлорохін і хлорохін у лікуванні коронавірусу COVID-19, щоб провести всебічний аналіз і критичну оцінку всіх наявних у світі доказів та адекватно оцінити потенційні вигоди і шкоду від цих препаратів.