МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука

Вчені продовжують досліджувати природу збудника коронавірусної хвороби. З'являються нові дані про здатність вірусу виживати в тих чи інших умовах. Інформацію про те, що COVID-19 здатні знищити висока температура чи теплий клімат наразі активно обговорюють епідеміологи всього світу. Що з того правда, а що ні, розповідаємо далі.

Наразі робити однозначні висновки, щодо того, як на поширення COVID-19 впливають погодні умови — рано, адже досліджень по цій темі не так багато, а ті, які є, не мають остаточних висновків та доказовості. Редакція Здоров'я 24 промоніторила головні дослідження по цій темі.

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Про вплив погодних умов на коронавірус

Як пише Washington Post, нові дослідження й справді дещо посилили гіпотезу про те, що літня спека, вологість, рясне сонячне світло за умови дотримання санепідеміологічних заходів повинні сповільнити поширення коронавірусної хвороби, але погодні умови точно не зможуть зупинити чи знищити COVID-19.

CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань у США) у своїх рекомендаціях зазначили, що поки невідомо, як погода та температура впливають на поширення COVID-19.

Коронавіруси, як правило, мають вищу життєздатність впродовж коротких періодів часу при високих зовнішніх температурах та підвищеній вологості, ніж у прохолодних та умовах сухого клімату. Однак ми не маємо прямих даних щодо саме цього типу коронавірусу, – йдеться у висновках CDC.

CDC закликає людей дотримуватися офіційних рекомендацій незалежно від температури. Багато випадків коронавірусної хвороби реєструють й в країнах з теплим кліматом.



Тепла погода не знищить коронавірус / Фото Unsplash

Офіційні дані про зв'язок погоди та COVID-19

Окрім того, Всесвітня організація здоров'я попередила, що COVID-19 може передаватися в регіонах зі спекотним і вологим кліматом.

Вплив сонця або температури вище 25 градусів НЕ змінює здатності до зараження збудника COVID-19, а саме вірусу SARS-CoV-2. Тобто, штучно перебувати під впливом високих температур немає сенсу.

Крім того, ультрафіолет теж ніяк не впливає на здатність коронавірусу виживати. ВООЗ зазначила, що ультрафіолетові (УФ) лампи не слід використовувати для дезінфекції рук або інших ділянок шкіри, це може бути небезпечно і точно не зможе зупинити поширення коронавірусної інфекції.

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Морська сіль у боротьбі з коронавірусом

"Полоскання горла солоною водою вбиває вірус" – це помилкова і безглузда думка.

Зокрема, у ВООЗ пояснили що немає жодних доказів, які б доводили, що солона вода знешкоджує коронавірус в організмі.

Це був популярний фейк, мовляв перш ніж потрапити до легенів, вірус залишається в горлі впродовж чотирьох днів, і в цей час людина починає кашляти і відчувати біль в горлі. Якщо людина буде пити багато води, або полоскати теплою водою, а ще краще сольовим розчином чи з додаванням оцту, вірус загине.

Але це маячня, її вже давно спростували. Зокрема, відкинув цю гіпотезу Інститут Джона Гопкінса.

Те саме стосується регулярного промивання носа сольовим розчином. ВООЗ зазначає, що немає доказів того, що регулярне проведення такої процедури за здатне захистити людей від зараження новим коронавірусом.

Дійсно, є кілька обмежених доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином може допомогти людям швидше одужати від застуди. Однак регулярне промивання носа не довело своєї ефективності у випадку респіраторних інфекцій.

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Без дотримання соціальної дистанції ризики зараження COVID-19 високі / Фото Unsplash

Досліджень про те, що морська сіль не як внутрішній профілактичний засіб, а як спосіб відпочинку біля водойми, який допоможе зменшити ризики зараження інфекцією, ми не знайшли. Ні даних які б доводили, що це правда, ні навпаки.

Але логічно припустити, що якщо внутрішній прийом сольового розчину ніяк не впливає на здатність людини заразитися COVID-19, той зовнішньо це немає ніякого впливу.

У чому парадокс? Сьогодні, 18 травня Міністерство охорони здоров'я заявило, що після консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб, вони можуть сказати, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Втім, як доводять дослідження наведені вище, наукової обґрунтованості такі дані не мають, а є скоріше дезінформацією.

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