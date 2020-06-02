У МОЗ України виявили перший випадок зараження на COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я України зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 2 червня, пише Здоров'я 24.
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Вчора (1 червня) був виявлений в апараті міністерства перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію,
– сказав Максим Степанов.
За його словами, було виявлено коло контактних осіб, з яким мав зв'язок хворий працівник МОЗ.
"Сьогодні (2 червня) будуть проведені тестування, якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію", – додав Степанов.
Додамо, що станом на 2 червня в Україні виявили 24 340 випадки коронавірусу, одужали 10 078 осіб. Від початку епідемії коронавірусу у країні померли 727 людей, за минулу добу – 9 випадків.