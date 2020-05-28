МОЗ виходить на новий рівень дна, – Супрун про фінансування 2 неавтономізованих медзакладів

У середу, 27 травня, Кабмін дозволив фінансування за Програмою медгарантій (ПМГ) до кінця 2020 року Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" та Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, які не автономізувалися. Це рішення прокоментувала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці, що Кабмін "вирішив повністю нівелювати принципи справедливого та чесного розподілу коштів на медичну допомогу ухваленням змін до постанови №391, якими легітимізував можливість розв'язання питань шляхом "телефонного права".

Читайте також МОЗ намагається все зруйнувати: Супрун відповіла на рішення Степанова призначити голову НСЗУ

Кожного дня бачимо як керівництво МОЗу виходить на новий рівень дна — сьогодні це розробка спеціальних змін до постанов, які схвалюють особливі умови фінансування для обраних медзакладів "просто так",

– висловилася вона.

Ексголова МОЗ нагадала, що два медзаклади "Київський центр мікрохірургії ока" та "Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини" не автономізувалися та не уклали договори з НСЗУ, але все одно отримають фінансування на 2020 рік.

Виявляється, цим лікарням автономізуватися і виконувати вимоги не треба, бо гроші можна отримати просто так, якщо мати "особисті" зв’язки в Міністерство охорони здоров'я України. При чому зараз абсолютно "нормальною" практикою в стінах міністерства є виклик держслужбовця до керівництва з вимогою внести зміни в постанову, бо "так треба",

– пояснила Супрун.

За її словами, ця постанова створює умови дискримінації інших медзакладів, які виконали всі вимоги і отримали відповідне фінансування, а також є повним порушенням прав інших медзакладів.

"В пояснювальній записці до документа вказана цілковита брехня… Це свідчення того, що корупційні правопорушення абсолютна норма, якщо такі постанови можна протягнути, просто маючи зв’язки та правильні контакти. До речі, громадська антикорупційна та антидискримінаційна експертиза цього документу також не проводилися. Але це не завадило документу "прорватися" на засідання уряду", – додала Уляна Супрун.

Що відомо про договори, які уклала НСЗУ?

Нагадаємо, НСЗУ уклала 1 645 договорів на надання послуг "вторинки". Договори укладаються на рік, сума договору та щомісячні виплати прописані у ньому наперед. У середині квітня НСЗУ виплатила перші гроші за договорами – всього понад 4,5 мільярда гривень. Це – суттєво більше, ніж за старого механізму фінансування.

Так, у разі скасування медреформи, сказав головний лікар Іллінецької центральної районної лікарні (Вінницька область) Микола Масленчук, виділені гроші розподіляться і на сусідні лікарні, до яких звертаються менше пацієнтів.

Чому одні мають працювати, куди йдуть пацієнти, і отримувати однакову заробітну плату з тими, хто будуть просто сидіти, не маючи пацієнтів… Де тут соціальна справедливість?

– сказав лікар і з його позицією погоджуються ледь не всі найкращі медики з лікарень, які уклали договір з НСЗУ.

Додамо, інтерв'ю з Масленчуком було записане ще до того, як Кабмін дозволив фінансування 2 неавтономізованих медзакладів.