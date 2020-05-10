24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

МОЗ: Як працюватимуть перукарні, ресторани, магазини та інші сфери послуг від 11 травня

- Читать новость на русском
Як працюватимуть сфери послуг під час карантину: рекомендації МОЗ - 24 Канал
Як працюватимуть сфери послуг під час карантину: рекомендації МОЗ / 24 канал

Від 11 травня Україна послаблює карантинні обмеження, внаслідок чого деякі сфери послуг знову стануть доступними. Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації надання цих послуг.

На своїй сторінці у фейсбуці Віктор Ляшко опублікував рекомендації для працівників різних сфер послуг в умовах карантину.

До теми Послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

Ляшко зауважив, що віднайти потрібний баланс між збереженням здоров'я та життя людей і поступовим запуском економіки вкрай важливо. 

Віктор Ляшко
“Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину. Н агадую, 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи.  Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки”.

Головний санлікар додав, що дотримання цих рекомендацій є важливим протиепідемічним заходом.

Загальні рекомендації для усіх сфер послуг та видів бізнесу:

  • Кожному співробітнику потрібно вимірювати температуру, і якщо вона перевищуватиме 37,2 – не допускати його до роботи;
  • Кожну торгову точку при вході необхідно оснастити засобами гігієни;
  • Забезпечити дотримання маскового режиму серед працівників та клієнтів;
  • Варто дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
  • Під час роботи працівники повинні одягати одноразові рукавички;
  • Після приймання або відвідин клієнтів необхідно регулярно дезінфікувати приміщення.

Рекомендації для сфер послуг в умовах карантину: 

  • Рекомендації під час надання послуг в умовах карантину в перукарнях та салонах краси дивитися тут;
  • Рекомендації для закладів громадського харчування за цим посиланням;
  • Рекомендації при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарамиопубліковані тут;
  • Рекомендації при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщенняхдивіться тут;
  • При наданні стоматологічної допомоги – ось постанова;
  • В закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту – постанову можна переглянути, перейшовши за посиланням.

Профілактика коронавірусу: як не захворіти
Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза