МОЗ: Як працюватимуть перукарні, ресторани, магазини та інші сфери послуг від 11 травня

Від 11 травня Україна послаблює карантинні обмеження, внаслідок чого деякі сфери послуг знову стануть доступними. Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації надання цих послуг.

На своїй сторінці у фейсбуці Віктор Ляшко опублікував рекомендації для працівників різних сфер послуг в умовах карантину.

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Ляшко зауважив, що віднайти потрібний баланс між збереженням здоров'я та життя людей і поступовим запуском економіки вкрай важливо.

Віктор Ляшко “Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину. Н агадую, 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи. Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки ”.

Головний санлікар додав, що дотримання цих рекомендацій є важливим протиепідемічним заходом.

Загальні рекомендації для усіх сфер послуг та видів бізнесу:

Кожному співробітнику потрібно вимірювати температуру, і якщо вона перевищуватиме 37,2 – не допускати його до роботи;

Кожну торгову точку при вході необхідно оснастити засобами гігієни;

Забезпечити дотримання маскового режиму серед працівників та клієнтів;

Варто дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;

Під час роботи працівники повинні одягати одноразові рукавички;

Після приймання або відвідин клієнтів необхідно регулярно дезінфікувати приміщення.

Рекомендації для сфер послуг в умовах карантину:

Рекомендації під час надання послуг в умовах карантину в перукарнях та салонах краси – дивитися тут;

– дивитися тут; Рекомендації для закладів громадського харчування – за цим посиланням;

– за цим посиланням; Рекомендації при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами – опубліковані тут;

– опубліковані тут; Рекомендації при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях – дивіться тут;

– дивіться тут; При наданні стоматологічної допомоги – ось постанова;

– ось постанова; В закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту – постанову можна переглянути, перейшовши за посиланням.



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