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У МОЗ заперечують, що закриття парків мало лише "психологічний сенс"

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Карантин в Україні
Карантин в Україні / unsplash.com

Всі заходи, які були введені постановою про карантин, мають комплексний характер. Жоден із заходів впроваджених поодинці не дав би очікуваних результатів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 

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За його словами, МОЗ запроваджувало заходи, які найбільше впливають на епідемічний процес. Інша частина обмежувала мобільність громадян, що і собі, впливало на поширення коронавірусної хвороби, а також обмежувало масові скупчення людей, в тому числі й на свіжому повітрі.

Віктор Ляшко
“Завдяки введеним карантинним заходам вдалось стримати поширення коронавірусної хвороби та запобігти колапсу медичної системи. Український медик надає допомогу всім, хто цього потребує. І він не вибирає, чи надати допомогу 40-річному, чи 70-річному, як це було в Італії”.

Він наголосив, що не стверджував, що парки не несли епідемічного сенсу, вони закрились не в першу чергу. І саме їхнє закриття, за словами Ляшка, дозволило запобігти скупченню людей.

Схожа історія була з масками. Коли ми запроваджували масковий режим всі критикували, але згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в умовах пандемії кожна людина вважається потенційно інфікованою і що носіння масок є необхідним,
– розповів головний санітарний лікар. 

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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