У МОЗ заперечують, що закриття парків мало лише "психологічний сенс"
Всі заходи, які були введені постановою про карантин, мають комплексний характер. Жоден із заходів впроваджених поодинці не дав би очікуваних результатів.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Також на тему: Друга хвиля коронавірусу: в Україні розпочнеться масова вакцинація проти грипу
За його словами, МОЗ запроваджувало заходи, які найбільше впливають на епідемічний процес. Інша частина обмежувала мобільність громадян, що і собі, впливало на поширення коронавірусної хвороби, а також обмежувало масові скупчення людей, в тому числі й на свіжому повітрі.
Він наголосив, що не стверджував, що парки не несли епідемічного сенсу, вони закрились не в першу чергу. І саме їхнє закриття, за словами Ляшка, дозволило запобігти скупченню людей.
Схожа історія була з масками. Коли ми запроваджували масковий режим всі критикували, але згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в умовах пандемії кожна людина вважається потенційно інфікованою і що носіння масок є необхідним,
– розповів головний санітарний лікар.
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.