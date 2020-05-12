У МОЗ заперечують, що закриття парків мало лише "психологічний сенс"

Всі заходи, які були введені постановою про карантин, мають комплексний характер. Жоден із заходів впроваджених поодинці не дав би очікуваних результатів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, МОЗ запроваджувало заходи, які найбільше впливають на епідемічний процес. Інша частина обмежувала мобільність громадян, що і собі, впливало на поширення коронавірусної хвороби, а також обмежувало масові скупчення людей, в тому числі й на свіжому повітрі.

Віктор Ляшко “Завдяки введеним карантинним заходам вдалось стримати поширення коронавірусної хвороби та запобігти колапсу медичної системи. Український медик надає допомогу всім, хто цього потребує. І він не вибирає, чи надати допомогу 40-річному, чи 70-річному, як це було в Італії”.

Він наголосив, що не стверджував, що парки не несли епідемічного сенсу, вони закрились не в першу чергу. І саме їхнє закриття, за словами Ляшка, дозволило запобігти скупченню людей.

Схожа історія була з масками. Коли ми запроваджували масковий режим всі критикували, але згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в умовах пандемії кожна людина вважається потенційно інфікованою і що носіння масок є необхідним,

– розповів головний санітарний лікар.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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