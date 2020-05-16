У МОЗ заявили, що не планують закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що у Міністерстві ніколи не планували закуповувати апарати для штучної вентиляції легень держпідприємства "Новатор" для використання у лікарні.

Про це Степанов сказав на ранковому брифінгу 16 травня, пише Здоров'я 24.

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Голова МОЗ сказав, що апарати "Новатор" вони не планують закуповувати саме для лікарень. Додамо, що компанія "Новатор" виробляє модернізований мішок Амбу, який зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легень.

"Він може використовуватися при екстрених станах, наприклад, при екстреній допомозі для того, щоб довезти пацієнта до лікарні, де пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легень", – наголосив Степанов.

За його словами, щодо цих апаратів МОЗ провело консультацію з лікарями-анестезіологами.

Якщо говорити про апарати ШВЛ, які ми збираємось закуповувати, то ми провели консультації і отримали висновки від наших анестезіологів, від одного з провідних анестезіологів країни пана Дуброва щодо використання тих апаратів, які ми збираємося закуповувати, чи підходять вони для нашої лікарні, чи ні,

– додав очільник МОЗ.

Реакція Супрун на виробництво апаратів підприємства "Новатор"

Додамо, що днями раніше колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала рішення МОЗ дозволити держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тоді з представників влади ніхто не пояснив, що ці апарати не будуть використовуватися у лікарнях.

У підприємстві повідомили, що готові виробляти 10 тисяч апаратів за місяць ціною всього 20 тисяч за одиницю. Супрун додала, що за кордоном мішок Амбу коштує менше ніж 500 доларів, що майже удвічі дешевше за озвучену компанією "Новатор" ціну.

Якщо коротко — виглядає так, що МОЗ України разом зі своїми "експертами" фактично дали дозвіл на виробництво обладнання, яке не потрібне, а його використання може бути небезпечним для пацієнтів! Чергове схвалення витрачання коштів платників податків та новий простір для проведення корупційних оборудок,

– заявила Супрун.

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