У МОЗ змінили алгоритм виписки пацієнтів з коронавірусом
У Міністерстві охорони здоров'я заявили про зміну підходу до виписки людей зі стаціонарів з діагнозом COVID-19. Тепер, очевидно, кількість людей, які одужали від коронавірусної хвороби збільшиться.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 10 червня, пише 24 канал.
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Тепер замість двох ПЛР-тестів людям з діагнозом COVID-19, які вже одужали, робитимуть один тест.
За словами Ляшка, сьогоднішні критерії – це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест.
Відтак, у МОЗ очікують збільшення кількості людей, що одужали від коронавірусної недуги.
Важливо! Наразі в Україні з поміж понад 28 тисяч інфікованих 12 769 – одужали.
Що відомо про тестування на COVID-19
В Україні наразі проводять ПЛР та ІФА тестування. Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі, натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.
Станом на 10 червня українські лабораторії дослідили 445 940 зразків методом ПЛР та 52 012 зразків – методом ІФА.