У Міністерстві охорони здоров'я заявили про зміну підходу до виписки людей зі стаціонарів з діагнозом COVID-19. Тепер, очевидно, кількість людей, які одужали від коронавірусної хвороби збільшиться.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 10 червня, пише 24 канал.

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Тепер замість двох ПЛР-тестів людям з діагнозом COVID-19, які вже одужали, робитимуть один тест.

Віктор Ляшко “Раніше критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два негативних ПЛР-тести . ”

За словами Ляшка, сьогоднішні критерії – це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест.

Відтак, у МОЗ очікують збільшення кількості людей, що одужали від коронавірусної недуги.

Важливо! Наразі в Україні з поміж понад 28 тисяч інфікованих 12 769 – одужали.

Що відомо про тестування на COVID-19

В Україні наразі проводять ПЛР та ІФА тестування. Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі, натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Станом на 10 червня українські лабораторії дослідили 445 940 зразків методом ПЛР та 52 012 зразків – методом ІФА.