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МОЗ анонсував розробку державних стандартів надання медичної допомоги

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Голова МОЗ Максим Степанов
Голова МОЗ Максим Степанов / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я розпочали розробку і затвердження державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців і фахівців галузі.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 5 травня.

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Станом на 5 травня в Україні підтвердили 12 687 випадків коронавірусу, з них 316 закінчилися летально. 1 875 людей одужали.

За словами Степанова, наразі в Україні цих державних стандартів не існує.

"Тобто ми надаємо медичну допомогу, не маючи стандартів надання цієї меддопомоги", – сказав очільник МОЗ.

Він додав, що на основі отриманих даних МОЗ пізніше розробить тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році.

Вони будуть орієнтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі… Це буде справжнє гарантування медичної допомоги,
– зазначив Степанов.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Медицина Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Максим Степанов Здоров'я Лікування
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