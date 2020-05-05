МОЗ блокує другий етап медичної реформи

Міністерство охорони здоров'я з 1 червня змінює фінансування медичних закладів. Це зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

Також на тему: Зеленський планує не "покращити", а скасувати другий етап медреформи, – ЗМІ

Максим Степанов “До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування, тому МОЗ термінового готує зміни до деяких правових актів. В яких буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, як надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році”.

Також у відомстві вирішили залишити головним закупником Національну служба здоров'я України. Тобто все фінансування буде йти через НСЗУ.

З 1 червня будуть фінансуватися додатково такі пакети: первина, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та чотири пакети для лікування COVID-19,

– сказав Степанов.

Що це означає?

За принципом медичної реформи 1 квітня, більше грошей мали отримати великі та успішні клініки, які надають якісні медичні послуги й тому у них більший потік пацієнтів.

Таке фінансування створювало здорову конкуренцію між лікарями та закладами, та стимулювало надавати якісні послуги та навчатися нового Це все скасовують і планують нараховувати гроші, як торік.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.