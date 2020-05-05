МОЗ блокує другий етап медичної реформи
Міністерство охорони здоров'я з 1 червня змінює фінансування медичних закладів. Це зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Також у відомстві вирішили залишити головним закупником Національну служба здоров'я України. Тобто все фінансування буде йти через НСЗУ.
З 1 червня будуть фінансуватися додатково такі пакети: первина, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та чотири пакети для лікування COVID-19,
– сказав Степанов.
Що це означає?
За принципом медичної реформи 1 квітня, більше грошей мали отримати великі та успішні клініки, які надають якісні медичні послуги й тому у них більший потік пацієнтів.
Таке фінансування створювало здорову конкуренцію між лікарями та закладами, та стимулювало надавати якісні послуги та навчатися нового Це все скасовують і планують нараховувати гроші, як торік.
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