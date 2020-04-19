МОЗ хоче закупити Ремдесивір для лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я хоче закупити експериментальний противірусний препарат Ремдесивір, який використовують при лікуванні коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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Степанов сказав, що МОЗ займається тим, щоб закупити цей препарат в Україну.

"Ремдесивір – цей лікарський засіб був включений до нашого протоколу лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з американських компаній. Він свого часу був застосований для лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", – сказав голова МОЗ.

Він додав, що під час складання протоколу лікування коронавірусу українські лікарі брали приклад зі своїх американських і європейських колег, які використовують цей лікарський засіб, і він має використовуватися при тяжких і критичних станах.

Що відомо про Ремдесивір Ліки, які розробила американська компанія Gilead Sciences, вводять внутрішньовенно, Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції. Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії. У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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