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МОЗ хоче закупити Ремдесивір для лікування коронавірусу

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МОЗ хоче закупити Ремдесивір для лікування коронавірусу / Unsplash

Міністерство охорони здоров'я хоче закупити експериментальний противірусний препарат Ремдесивір, який використовують при лікуванні коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу. 

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Степанов сказав, що МОЗ займається тим, щоб закупити цей препарат в Україну.

"Ремдесивір – цей лікарський засіб був включений до нашого протоколу лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з американських компаній. Він свого часу був застосований для лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", – сказав голова МОЗ. 

Він додав, що під час складання протоколу лікування коронавірусу українські лікарі брали приклад зі своїх американських і європейських колег, які використовують цей лікарський засіб, і він має використовуватися при тяжких і критичних станах.

 
Що відомо про Ремдесивір
Ліки, які розробила американська компанія Gilead Sciences, вводять внутрішньовенно, Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії.

У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Максим Степанов Лікування
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