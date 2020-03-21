МОЗ хоче залучити студентів-медиків на допомогу лікарям проти коронавірусу

Мінітерство охорони здоров'я розглядає можливість залучення студентів-медиків на допомогу українським лікарям. Мовить про допомогу в догляді за хворими та боротьбі з епідемією коронавірусу.

Таку ідею озвучив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Зараз ми додатково відпрацьовуємо можливість залучення студентів 5-6 курсів та інтернів на підсилення лікарям. Ми будемо вживати заходів, щоб так і зробити,

– запевнив Віктор Ляшко.

Крім того, заступник голови МОЗ запевнив, що превентивні заходи дозволять гарантувати надання медичної допомоги тим групам населення, які будуть найбільше її потребувати.

Робота українських лікарів в умовах епідемії: коротко

В Україні до 3 квітня діє карантин, в умовах якого більшість населення, за винятком, зокрема, медиків закликають залишатися вдома. Самі ж медики запустили флешмоб: "ми залишаємось тут для вас – будь ласка, залишайтеся вдома для нас".

В українській владі вже пообіцяли тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати, а через проблеми з громадським транспортом у Львові й Києві медиків безкоштовно возитиме таксі.