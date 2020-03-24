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МОЗ ініціює розслідування щодо "Медичних закупівель України"

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Ілля Ємець заявив про початок розслідування через блокування закупівлі товарів протидії коронавірусу / МОЗ

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив про початок розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України", щодо блокування закупівель товарів протидії коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. У повідомленні МОЗ йдеться, що Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України".

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Чому розпочали розслідування

МОЗ вирішило розпочати розслідування щодо державного підприємства "Медзакупівлі України" після публікації генерального директора підприємства Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Розслідування Ліки Міністерство охорони здоров’я Медицина
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