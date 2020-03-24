МОЗ ініціює розслідування щодо "Медичних закупівель України"
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив про початок розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України", щодо блокування закупівель товарів протидії коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗ. У повідомленні МОЗ йдеться, що Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України".
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Чому розпочали розслідування
МОЗ вирішило розпочати розслідування щодо державного підприємства "Медзакупівлі України" після публікації генерального директора підприємства Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.
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