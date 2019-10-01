МОЗ оприлюднили план розвитку системи eHealth

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eHealth
eHealth / delo

З початку 2019 року медичні картки, направлення, рецепти та лікарняні почали переходити в електронний формат. Поки що таких медзакладів вкрай мало, проте МОЗ хоче перевести в онлайн-режим усі лікарні країни.

План дій передбачає 14 кроків, серед яких затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я, проведення аудиту чинних інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я, а також визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації, повідомляє Урядовий Портал. 

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У розробці покрокового плану взяли участь представники Національної служби здоров’я України, Асоціації eHealth, профільних громадських організацій, розробників інформаційних систем та проєктів міжнародної технічної допомоги. 

Програму розвитку системи eHealth затвердили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. 

 
Михайло Федоров – Міністр цифрової трансформації
Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок.


Погоджено план розвитку eHealth

Що передбачає eHealth?

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які працюють у закладах первинної медичної допомоги, вноситимуть інформацію про візити пацієнтів уже в електронну систему. Будь-яку іншу документацію сімейним лікарям вести не потрібно.

Пацієнти поки не можуть особисто заходити у свою електронну медичну картку та переглядати дані про стан здоров’я. Тому лікарі повинні видруковувати рецепт або іншу необхідну інформацію.

Коли все запрацює, кожний пацієнт матиме власний кабінет та отримає доступ до своїх даних в e-Health.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Техно Михайло Федоров Інтернет Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Медична реформа
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